Пізно ввечері 19 червня та в ніч на 20 червня російські окупанти здійснили масовану атаку ударними БПЛА “Шахед” на Харків. Як повідомив Ігор Терехов, вибухи пролунали в Київському, Шевченківському та Основ’янському районах міста, інформує Завтра.UA.

Наслідки: Зафіксовано щонайменше два влучання: пошкоджено дах незаселеної новобудови та подвір’я багатоповерхівки, вибиті шибки, понівечені автомобілі.

Зафіксовано щонайменше два влучання: пошкоджено дах незаселеної новобудови та подвір’я багатоповерхівки, вибиті шибки, понівечені автомобілі. Постраждалі: Щонайменше троє людей постраждали, серед них дівчата 12 та 17 років. Одна особа отримала травми, двоє – гостру реакцію на стрес.

Щонайменше троє людей постраждали, серед них дівчата 12 та 17 років. Одна особа отримала травми, двоє – гостру реакцію на стрес. Додаткові влучання: В Основ’янському районі зафіксовано влучання в приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку.

Одеса: У ніч проти п’ятниці, 20 червня, Одеса також зазнала потужної атаки російських ударних БПЛА. За словами Геннадія Труханова, масштабна пожежа після удару БПЛА буквально знищила житлову чотириповерхівку.

Масштабні руйнування: Зафіксовано понад 10 влучань, що призвели до масштабних пожеж.

Зафіксовано понад 10 влучань, що призвели до масштабних пожеж. Житлові будинки: Повністю охоплено полум’ям 4-поверховий житловий будинок, де обвалилися перекриття та стіни. Рятувальники врятували трьох людей та евакуювали ще шість. Під завалами можуть бути люди. Також постраждав 23-поверховий житловий будинок, де вогонь охопив 18, 19 та 20 поверхи. З будинку евакуйовано близько 600 мешканців. З заблокованої квартири врятовано трьох людей, серед них двоє дітей.

Повністю охоплено полум’ям 4-поверховий житловий будинок, де обвалилися перекриття та стіни. Рятувальники врятували трьох людей та евакуювали ще шість. Під завалами можуть бути люди. Також постраждав 23-поверховий житловий будинок, де вогонь охопив 18, 19 та 20 поверхи. З будинку евакуйовано близько 600 мешканців. З заблокованої квартири врятовано трьох людей, серед них двоє дітей. Інші пожежі: Пожежі охопили ще п’ять житлових будинків та три автомобілі.

Пожежі охопили ще п’ять житлових будинків та три автомобілі. Постраждалі: Двоє цивільних осіб постраждали, їм надається медична допомога.

Двоє цивільних осіб постраждали, їм надається медична допомога. Постраждалі рятувальники: Троє вогнеборців постраждали під час ліквідації пожежі та порятунку людей, коли на них обвалилися конструкції. Вони перебувають у лікарні в стабільному стані.

Троє вогнеборців постраждали під час ліквідації пожежі та порятунку людей, коли на них обвалилися конструкції. Вони перебувають у лікарні в стабільному стані. Інші пошкодження: Пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомобілі, корпуси закладів вищої освіти, газопровід та об’єкти рекреації на узбережжі.

Українські екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань, ліквідуючи наслідки атак та надаючи допомогу постраждалим.

Нагадаємо, вчора відбувся новий обмін військовополоненими: серед звільнених – ті, хто був у полоні понад три роки .

Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Фото: Геннадій Труханов/Telegram