Прикордонний наряд відділу «Селятин» Чернівецького загону затримав чотирьох чоловіків з Одеської області, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Важливу роль у виявленні порушників зіграв службовий собака, інформує Завтра.UA.

Попередню інформацію про можливу появу в Карпатах невідомих осіб, що видаватимуть себе за туристів, завчасно отримали співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького загону. Ця інформація виявилася надзвичайно цінною, враховуючи активізацію спроб незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку з метою ухилення від мобілізації.

Під час патрулювання важкодоступної гірської ділянки, прикордонний наряд разом з оперативниками, супроводжуваний службовою собакою, вийшов на слід чотирьох незнайомців. Вони прямували в бік українсько-румунського кордону. Почувши голос чотирилапого помічника, порушники, ймовірно, усвідомили безперспективність подальшої втечі та зупинилися на вимогу прикордонного наряду.

Затриманими виявилися жителі Одеської області віком від 21 до 40 років. Під час співбесіди «туристи» зізналися у своєму намірі незаконно перетнути кордон з Румунією поза встановленими пунктами пропуску.

Стосовно затриманих складено протоколи за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Нагадаємо, раніше на Вінниччині прикордонники викрили “плавців у ластах”, які тікали від мобілізації до Молдови.