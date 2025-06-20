Пєсков розкрив причину відмови від перемир’я в Україні

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Пєсков пояснив, чому Україна не дочекається припинення вогню

Кремль відкинув заклики до негайного припинення вогню в Україні, посилаючись на “стратегічну перевагу” у війні, що триває. Ця заява пролунала на тлі посилення російських повітряних бомбардувань українських міст в останні тижні,інформує Завтра.UA.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв’ю Sky News заявив: “Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і продовжуватимемо просуватися”.

Ця позиція підтверджує попередні заяви Росії про те, що вона погодиться на припинення вогню лише за умови, що Київ припинить отримувати іноземну військову підтримку. Москва висловлює побоювання, що пауза в бойових діях може надати Україні можливість переозброїтися та перегрупувати свої сили.

Відмова Росії від пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо 30-денного припинення вогню, а також інтенсифікація повітряних ударів свідчать про намір Кремля продовжувати наступальні дії, незважаючи на міжнародні заклики до деескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше Пехньо розкрив причини активного просування росіян на фронті.

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