В Україні знову прогримів корупційний скандал, що вкотре висвітлює проблему недоброчесності серед представників правоохоронних органів. Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Служби безпеки України (СБУ) та внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили та затримали начальника групи одного з правоохоронних органів Одеської області, який разом зі своєю матір’ю організував масштабну схему з незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови, інформує Завтра.UA.

Затримання відбулося 17 червня 2025 року, коли правоохоронець та його мати отримували черговий “транш” у розмірі 6 тисяч доларів США за свої “послуги”. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Від ухилянта до організатора злочинної схеми

Ця історія набуває особливого цинізму, адже, як стало відомо, сам затриманий правоохоронець після початку повномасштабної агресії рф намагався уникнути мобілізації та незаконно виїхати до Молдови, але зазнав невдачі. Після цього, замість того, щоб чесно виконувати службові обов’язки, він обрав шлях кримінального “бізнесу”, використовуючи свою посаду та знання прикордонної місцевості.

Використовуючи власні знання про маршрути патрулювання та особливості прикордонної зони, посадовець налагодив канал незаконного перетину державного кордону. Для розширення свого “підприємства” він залучив власну матір. Саме вона вела переговори з потенційними “клієнтами”, надаючи їм детальні інструкції щодо того, де, коли і як пішки обходити прикордонні наряди та пункти пропуску.

Ціна “свободи” та масштаби злочину

Вартість таких “послуг” становила астрономічні 6 тисяч доларів США з особи. За попередніми даними, зловмисникам вже вдалося переправити щонайменше трьох ухилянтів, що свідчить про налагоджений і прибутковий характер їхньої діяльності.

Нагадаємо, раніше викрито корупційний спрут в Одеській області: правоохоронець затриманий за “торгівлю” військовим обліком.