Білий дім не виключає можливість застосування тактичної ядерної зброї для знищення підземного ядерного об’єкта Ірану у Фордо. Ця безпрецедентна заява, оприлюднена журналісткою Fox News Жакі Хайнріх у соцмережі X з посиланням на представника адміністрації США, свідчить про радикальну ескалацію напруженості між Сполученими Штатами та Ісламською Республікою Іран. Замість дипломатичних урегулювань, Вашингтон, схоже, розглядає найбільш екстремальні сценарії, інформує Завтра.UA.

За словами Хайнріх, американські військові висловлюють впевненість у ефективності “бункерних” боєприпасів, здатних знищити об’єкт у Фордо. Проте, як зазначив представник Білого дому, жоден із варіантів, включно із застосуванням тактичної ядерної зброї, не був виключений з порядку денного. Ця заява сигналізує про готовність США вдатися до найрадикальніших кроків у разі загострення ситуації.

Хоча офіційні особи США раніше заявляли про прагнення до дипломатичного вирішення конфлікту, останні заяви свідчать про зміну тону та розгляд силових сценаріїв.

Раніше прес-секретарка президента США Дональда Трампа, Керолайн Левітт, повідомляла, що рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану буде ухвалено найближчим часом. Це лише підсилює припущення про неминучу ескалацію та можливість застосування військової сили.

Нагадаємо, раніше Трамп прокоментував атаки Ізраїлю: “Іранські радикали мертві, і буде тільки гірше”.