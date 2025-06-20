Світ на межі: США готові використати ядерну зброю проти Ірану

Опубліковано
США: Ядерний удар по Ірану – "не виключений"

Білий дім не виключає можливість застосування тактичної ядерної зброї для знищення підземного ядерного об’єкта Ірану у Фордо. Ця безпрецедентна заява, оприлюднена журналісткою Fox News Жакі Хайнріх у соцмережі X з посиланням на представника адміністрації США, свідчить про радикальну ескалацію напруженості між Сполученими Штатами та Ісламською Республікою Іран. Замість дипломатичних урегулювань, Вашингтон, схоже, розглядає найбільш екстремальні сценарії,  інформує Завтра.UA.

США можуть вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю – Fox News фото 1

За словами Хайнріх, американські військові висловлюють впевненість у ефективності “бункерних” боєприпасів, здатних знищити об’єкт у Фордо. Проте, як зазначив представник Білого дому, жоден із варіантів, включно із застосуванням тактичної ядерної зброї, не був виключений з порядку денного. Ця заява сигналізує про готовність США вдатися до найрадикальніших кроків у разі загострення ситуації.

Хоча офіційні особи США раніше заявляли про прагнення до дипломатичного вирішення конфлікту, останні заяви свідчать про зміну тону та розгляд силових сценаріїв.

Раніше прес-секретарка президента США Дональда Трампа, Керолайн Левітт, повідомляла, що рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану буде ухвалено найближчим часом. Це лише підсилює припущення про неминучу ескалацію та можливість застосування військової сили.

Нагадаємо, раніше Трамп прокоментував атаки Ізраїлю: “Іранські радикали мертві, і буде тільки гірше”.

Пов'язані новини

Підприємець з Луганщини привласнив мільйони, призначені ЗСУ

Наживався на ЗСУ: розкрито схему привласнення 35 млн грн на військових закупівлях

В умовах повномасштабної війни, коли кожен ресурс є критично важливим для обороноздатності країни, Державне бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції […]

Хроніки корупції в Нацгвардії: ДБР зупинило багаторічний "потік" грошей військових

Посадовці сім років обкрадали Нацгвардію: розкрито багатомільйонну схему

Українські правоохоронці розкрили шокуючу за масштабами та цинізмом корупційну схему, що функціонувала у одній з військових частин Національної гвардії України з 2017 року, методично викрадаючи […]

"Армія" праці для "армії" дронів: КНДР і Росія поглиблюють співпрацю у виробництві БПЛА

КНДР готує 25-тисячну “армію” робітників для російського виробництва дронів

Північна Корея, за інформацією японського телеканалу NHK, розглядає можливість відправлення до 25 тисяч своїх громадян до Росії для участі у виробництві ударних та інших безпілотників. […]