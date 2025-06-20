Правоохоронці оголосили про викриття безпрецедентної за своїми масштабами корупційної схеми, що дозволяла ухилятися від мобілізації та достроково припиняти військову службу за допомогою фальсифікованих документів. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, вже вісьмом особам повідомлено про підозру у низці тяжких злочинів, включаючи ухилення від призову, ухилення від військової служби, підроблення документів та шахрайство, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, в основі схеми лежала підробка документів про необхідність постійного догляду за родичами, які нібито мали інвалідність. Ця лазівка цинічно використовувалася як військовослужбовцями для дострокового звільнення з лав ЗСУ за сімейними обставинами, так і чоловіками призовного віку для отримання відтермінування від мобілізації.

Схема на мільйони: від фіктивних шлюбів до незаконних виплат

Масштаби корупції вражають. Один із прикладів – 27-річний мешканець столиці, який за один день встиг оформити фіктивний шлюб та миттєво «організувати» підроблені документи про інвалідність своєї новоспеченої дружини, що мало стати підставою для уникнення мобілізації.

Особливого цинізму додає випадок з військовослужбовцем у Дніпрі, який не лише використав фальшиву довідку про ІІ групу інвалідності дружини для звільнення, а й незаконно заволодів понад 160 тис. гривень грошової компенсації за невикористану відпустку. Ці дії свідчать не просто про ухилення від обов’язку, а про свідоме збагачення за рахунок держави та платників податків у воєнний час.

«Опікун»: сотні обшуків по всій країні

Викриття цієї схеми стало результатом масштабної операції «Опікун», яка проводиться правоохоронцями. На перших двох етапах операції проведено близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобов’язаних у 12 областях України та столиці: Закарпатській, Сумській, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у Києві.

Під час обшуків виявлено та вилучено значну кількість підроблених довідок про догляд за особами з інвалідністю та медичну документацію, що використовувалися для ухилення від виконання військового обов’язку.

Наслідки для ухилянтів та подальші кроки

Наразі всі встановлені факти досудового розслідування передано до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Прокурори ініціювали перевірку обґрунтованості отриманих відстрочок, що може призвести до скасування цих рішень та призову до лав ЗСУ тисяч чоловіків, які незаконно уникли служби.

Досудове розслідування у цій справі здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань спільно з ВБ ЗСУ, Територіальних підрозділів УСР, слідчих ГУНП в областях та ДБР. Це свідчить про серйозність намірів правоохоронних органів викорінити подібні корупційні схеми.

Нагадаємо, раніше викрито корупційний спрут в Одеській області: правоохоронець затриманий за “торгівлю” військовим обліком.