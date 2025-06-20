Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшло консенсусу з окупаційною адміністрацією та російським регулятором “Ростехнадзор” щодо неможливості відновлення роботи енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), доки триває військовий конфлікт, що загрожує ядерній безпеці об’єкта. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Завтра.UA.

“Виходячи з обговорень, що відбулися на майданчику цього тижня, очевидно, що між усіма сторонами існує загальний консенсус щодо того, що Запорізька атомна електростанція не може знову розпочати роботу, доки ця широкомасштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на майданчику”, – підкреслив Гроссі.

Ключові передумови для відновлення роботи

Команда МАГАТЕ, яка постійно працює на ЗАЕС, була поінформована, що критичні проблеми, пов’язані з наявністю охолоджувальної води та зовнішнього електропостачання, мають бути повністю вирішені перед будь-яким потенційним перезапуском реакторів.

Ці передумови для можливого виведення шести реакторів ЗАЕС з поточного стану “холодної зупинки” були обговорені під час переговорів делегації МАГАТЕ з окупаційним керівництвом станції та представниками “Ростехнадзору”. Останній цього тижня проводить передліцензійну інспекцію на енергоблоках №1 і №2 ЗАЕС. Варто зазначити, що чинні ліцензії на експлуатацію, видані Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання), закінчуються у грудні поточного року та в лютому 2026 року відповідно.

Критична ситуація з інфраструктурою: Електропостачання та охолодження

Ситуація із зовнішнім електропостачанням ЗАЕС залишається вкрай нестабільною. Наразі функціонує лише одна лінія електропередач, тоді як до повномасштабного вторгнення їх було десять. Додатковою проблемою є руйнування Каховської дамби у середині 2023 року, що призвело до недостатньої кількості води для охолодження шести працюючих реакторів.

Технічне обслуговування ЗАЕС в умовах війни

Протягом цього тижня експерти МАГАТЕ спостерігали за виконанням різних робіт з технічного обслуговування на майданчику, включаючи роботи на частинах системи безпеки п’ятого енергоблока та на головному трансформаторі четвертого енергоблока, де розпочався плановий період технічного обслуговування.

Крім того, команді МАГАТЕ повідомили, що насос в одній з 11 свердловин підземних вод, побудованих на майданчику після руйнування Каховської дамби, наразі не працює і потребує заміни. Проте, решта десяти свердловин продовжують забезпечувати достатній потік води, необхідний для зупинених реакторів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, за яких умов Путін може повернути Україні атомну електростанцію: ЗАЕС в обмін на території.