ЗАЕС в обмін на території: за яких умов Путін може повернути Україні атомну електростанцію

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Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP
Остін зустрінеться з представниками близько 50 країн-партнерів у форматі «Рамштайн» 9 січня фото: АР Пакет, який буде оголошено у четвер, сформують з існуючих американських запасів […]
Україна отримала пропозиції від партнерів, які пришвидшать повернення полонених – Лубінець
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Уповноважений ВР додав, що наразі не може назвати країну, допоки юридично Росія не підтвердить її статус. фото: Дмитро Лубінець, Facebook Лубінець зазначив, що наразі йдеться […]