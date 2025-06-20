Заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Святослав «Калина» Паламар наголосив, що українці не мають іншої опції, крім як воювати, адже подальше просування російських окупантів загрожує всій країні, включно із західними регіонами, де війна наразі відчувається менше. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, інформує Завтра.UA.

«У нас немає іншої опції – не воювати. Це повинні усвідомити всі, – підкреслив Паламар. – Мабуть, зараз люди в Харкові розуміють це більше, ніж люди на Закарпатті. І люди на Закарпатті повинні зрозуміти… Я без жодної прив’язки до регіону, але я розумію, що там спокійніше, і я розумію, що люди там не так відчувають війну, як на прифронтовій території. І дуже важливо зрозуміти, що якщо впаде Харків чи Запоріжжя, Дніпро – Київ, Львів, Ужгород, вони будуть там. І не воювати у нас немає вибору».

«Калина» також застеріг, що російські окупанти прагнуть не лише захопити окремі території, а й повністю знищити українську державність. За його словами, якщо росіяни прийдуть, вони заберуть все, і українці «будуть ніким».

Ця заява підкреслює критичну важливість єдності та готовності кожного громадянина України до захисту своєї країни, незалежно від географічного розташування. Усвідомлення загрози, що насувається, є ключовим для мобілізації всіх ресурсів суспільства на відсіч агресору та збереження незалежності України.

Нагадаємо, сьогодні відбувся Масштабний обмін: Оборонці Маріуполя та інших міст повернулися в Україну.