Масштабна афера з "неіснуючим" зерном

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів та генеральному директору українського товариства у масштабному шахрайстві та службовому підробленні, що призвело до заволодіння 20 мільйонами доларів США. Йдеться про резонансну справу, де фігуранти, використовуючи фіктивне заставне майно, ошукали американського інвестора, а потім імітували знищення цього майна для приховування злочину, інформує Завтра.UA.

Суть шахрайської схеми

За даними слідства, власники групи компаній, що спеціалізуються на перевалці зерна в Одеському порту, уклали кредитний договір з американським інвестором на суму 20 мільйонів доларів США. В якості застави було вказано нібито наявну на території порту сільськогосподарську продукцію. Кінцевий термін розрахунків був визначений груднем 2021 року.

Проте, як виявило слідство, заставне майно існувало лише на папері. Спільники організували підроблення офіційних документів, що стосувалися наявності, кількості, виду, класу та року врожаю зерна. Таким чином, вони створили у представників американської компанії враження належного забезпечення виконання зобов’язань, вводячи їх в оману.

Імітація знищення майна та викриття

Після спливу терміну погашення кредиту, а саме в період з травня по серпень 2022 року, підозрювані вдалися до подальших маніпуляцій, щоб приховати свій злочин. Вони імітували знищення “заставленої” сільгосппродукції, вдаючи її псування. Для більшої достовірності зловмисники навіть переказали кошти підприємству за нібито утилізацію зернових, хоча фактично жодні роботи з утилізації не проводилися.

Правоохоронці провели масштабні обшуки в Одеській, Сумській, Кіровоградській, Львівській областях, а також у Києві та Одесі. Обшуки відбулися в офісах юридичних осіб, на зернових терміналах, на підставному товаристві, а також за місцями проживання підозрюваних.

Результати розслідування та судові заходи

За результатами вжитих заходів та проведених експертиз було остаточно встановлено повну відсутність зернопродуктів, які були передані заставодавцем в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором.

Наразі одному з організаторів злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 557 мільйонів гривень. Двох інших підозрюваних, які є громадянами іноземних держав, оголошено у розшук.

Досудове розслідування у цій справі здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила екс-керівництво ДП “Документ” на грандіозній корупції під час війни.