З 1 липня 2025 року значна частина українських пенсіонерів зможе розраховувати на збільшення своїх виплат, інформує Завтра.UA. Підвищення торкнеться насамперед тих, хто матиме право на вікову надбавку, а також тих, хто отримуватиме додаткову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН).

Вікові надбавки: Зростання виплат для старших пенсіонерів

З середини літа 2025 року пенсіонери, яким протягом липня виповниться 70, 75 або 80 років, отримають автоматичне збільшення до своєї пенсії. Ключовою умовою для отримання цієї надбавки є те, що розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривень.

Розмір вікової надбавки диференційований:

Особи віком 70-74 років: додатково до 300 грн.

додатково до 300 грн. Особи віком 75-79 років: до 456 грн.

до 456 грн. Особи віком 80 років і старше: до 570 грн.

Ця ініціатива спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій пенсіонерів, що дозволить їм краще справлятися з поточними економічними викликами.

Додаткові виплати від ВПП ООН: Допомога у регіонах, постраждалих від війни

Програма додаткових виплат від ВПП ООН, яка діє до кінця липня 2025 року, розширює свою підтримку на дев’ять областей України, що зазнали впливу бойових дій. Це Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Луганська, Миколаївська, Запорізька та Сумська області.

Допомогу отримають:

Пенсіонери.

Особи, які не мають права на пенсію.

Люди з інвалідністю.

Діти з інвалідністю.

Важливою умовою для отримання цієї допомоги є відсутність отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або інших видів допомоги від міжнародних організацій протягом дії проєкту.

Розмір додаткової виплати від ВПП ООН визначається як різниця між поточною соціальною виплатою особи та сумою у 3250 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2500 гривень, йому буде виплачено додатково 750 гривень (3250 грн – 2500 грн).

Без зайвої бюрократії: Автоматичне нарахування

Однією з ключових переваг обох програм є автоматичне нарахування виплат. Пенсіонерам та іншим отримувачам не потрібно подавати жодних заявок чи реєструватися. Допомога надходить тим самим способом, яким вони вже отримують свої пенсії або соціальні виплати – на банківську картку або через відділення Укрпошти. Це значно спрощує процес отримання коштів і зменшує адміністративне навантаження на громадян.

Очікується, що ці заходи покращать фінансове становище мільйонів українців, забезпечуючи їм необхідну підтримку у складний час.

Нагадаємо, раніше Мінфін повідомив, що у І кварталі на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд грн.