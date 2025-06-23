Президент Росії Володимир Путін заявив про розгортання серійного виробництва нового ракетного комплексу “Орєшнік”. Цю заяву він зробив під час зустрічі з випускниками військових та силових вишів, підкресливши, що ракета “начебто дуже добре себе зарекомендувала у бойових умовах”, інформує Завтра.UA.

Крім оголошення про “Орєшнік”, російський диктатор також заявив про наміри підвищувати бойові можливості всіх видів та родів військ РФ.

Заява Путіна пролунала на тлі зростаючих закликів з боку деяких російських офіційних осіб до більш жорстких дій проти України. Зокрема, Володимир Мединський, очільник російської делегації на переговорах, раніше повідомляв, що населення Росії, особливо після атак українських спецслужб на російські військові об’єкти, “вимагає ударів по містах України «Орєшніком»”.

Варто зазначити, що “Орєшнік” вже фігурував у російських заявах та, за даними української сторони, був застосований. Нагадаємо, 21 листопада минулого року Росія завдала удару по Дніпру, зокрема по підприємству “Південмаш”, ракетою, яку тоді ж Путін назвав “успішним випробуванням” нового озброєння. Запуск було здійснено з полігону “Капустин Яр” в Астраханській області.

Глава Кремля неодноразово використовував згадки про “Орєшнік” у своїх погрозах Україні. Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявляв, що Україна “пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями”, натякаючи на “час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах”.

Нагадаємо, раніше Пєсков озвучив “умови” для зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського.