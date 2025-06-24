Чутками про звільнення Буданова перевіряють реакцію суспільства – блогер

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Інформаційні вкиди про звільнення Кирила Буданова з посади начальника ГУР робляться для зондування реакції суспільства. Про це на своїй сторінці у Facebook пише політичний експерт Назар Приходько.

Приходько посилається на нещодавній допис політолога Віктора Шлінчака, в якому серед іншого йдеться про ротацію кадрів у розвідувальних структурах. «На місце Кирила Буданова призначать його колишнього підлеглого Олега Іващенка, який зараз очолює Службу зовнішньої розвідки, а Буданова відрядять очолити СЗР», – стверджує Шлінчак.

У своєму дописі Приходько припускає, що така перевірка суспільної думки може проводитися перед спробою взяти ГУР під контроль. «Офіс Президента перевіряє реакцію активної частини суспільства на такі плани, якщо вони дійсно існують», – пише експерт.

Приходько наголошує на тому, що кулуарні ігри навколо начальника ГУР, який демонструє ефективну роботу, послаблюють обороноздатність України.

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