Колишній власник “Дельта Банку” Микола Лагун оформив собі громадянство країни-агресора в 2014 році – ЗМІ

У колишнього власника збанкрутілого “Дельта Банку” Миколи Лагуна знайшли російський паспорт. Сканкопію документа опублікувало видання “Коротко.Про”. З документу випливає, що екс-банкір має документ про громадянство країни-агресора з 2014 року. Паспорт видали в Криму.

В розпорядженні редакції опинилась скан-копія російського паспорта Миколи Лагуна. Документ має серію 39 14, номер 043237, код підрозділу — 910-004. Згідно з кодами підрозділів МВС росії, це відповідає Управлінню Федеральної міграційної служби у Залізничному районі Сімферополя, яке було сформоване після окупації для «документування» нових «громадян». Це означає, що на момент видачі Лагун мав не лише доступ до інфраструктури російської міграційної системи в Криму, але й обізнаність щодо того, як скористатися її можливостями. Уважний читач підмітить, що серія 39 не має офіційної розшифровки в переліку регіонів. Справа в тому, що паспорти з такими серіями можуть видаватися в будь-якому регіоні, коли закічуються бланки з “місцевими” серіями, йдеться в матеріалі

Видання відзначає, що оскільки у грудні 2014 року попит на паспорти в Криму, на жаль, був великим, а друкувати “кримські” бланки ще не поспішали (після початку окупації тоді не минуло і року, статус півострова був більш ніж невизначеним) – використовували такі “резервні” заготовки, призначені для інших регіонів рф. “Паспорт Документ візуально справжній, містить всі передбачені захисні елементи, має підпис, голограму і машинозчитувану зону. Згідно з її кодом, дата народження власника — 16 лютого 1973 року, місце народження — Чернігівська область, Семенівський район, село Жадово, Українська РСР. Вочевидь, саме за цими біографічними даними й було ініційовано оформлення громадянства рф”, – йдеться в статті.

Автори припускають, що паспорт росії потрібен Лагуну з кількох причин. “Росія очевидно швидко переставала бути країною, що буде віддавати своїх громадян Україні на запит екстрадиції навіть за наявності міжнародного ордера. Відтак громадянство було “хорошою інвестицією в безпеку”. Тільки кілька років тому правоохоронні органи і державні банки змогли підрахувати загальну суму збитків, завдану Лагуном – це понад 50 млрд грн.”, – припускається в матеріалі.

Друге – це можливість жити відносно вільне життя без боргів. “З 2022 року Лагун, оголошений нині у національний і міжнародний розшук, переховується у Відні. Звідти від онлайн вмикається на судові засідання щодо своїх боргів перед державою Україна. А також звідти дає вказівки своїм адвокатам у справі про власне банкрутство як фізособи. Лагун визнає лише частину боргів – близько 7 млрд грн., проте більшість із них хоче списати через нібито плачевне фінансове становище. За таких обставин російський паспорт – це “запасний аеродром” для повністю нового життя, адже жодних боргів чи фінансових зобовʼязань”, – додають автори..

Третій фактор – правовий захист активів Лагуна у Криму відповідно до російського законодавства. Це земельні ділянки на Південному березі Криму; будівельні компанії, зареєстровані в Сімферополі та Ялті; об’єкти туристичної нерухомості в Алушті; пайова участь у ЖК, готелях і ресторанах; доступ до місцевих інфраструктурних об’єктів, зокрема водопостачання та тепломереж. “Зараз частина переписана на фунтів, частиною володіють родичі колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова – але це цілком може бути плата за можливість розграбувати одну з найбільших фінустанов саме за часів Віктора Януковича”, – йдеться в матеріалі.

“Фактично це означає, що Лагун — громадянин України — вступив у публічно-правові відносини з державою-окупантом, що прямо підпадає під ознаки кримінального правопорушення згідно з Кримінальним кодексом України, і визначається як “пособництво агресору” – до 12 років позбавлення волі”, – додають автори. .

Четверта причина, за якої Лагун, ймовірно, захотів отримати роспаспорт – це спільні бізнес-інтереси із Кірілом Дмітрієвим – нині ключовим економічним переговірником Кремля з адміністрацією Трампа, а тоді – директором російського фонду прямих інвестицій, що лише набирав апаратну вагу. Саме Дмітрієв у середині 2000-х був ключовим партнером Лагуна у запуску “Дельта банку”. Після цього вони спільно виводили капітали через схеми back-to-back із використанням європейських банків, зокрема Meinl та Winter.

“Примітно, що в 2021 році прикладу Лагуна послідувала чи не найближча людина з його орбіти – колишня голова правління “Дельти” Олена Попова. Формально — виконавець численних рішень кредитного комітету, неформально — довірена особа і партнерка банкіра, від якої в нього є діти. Її російський паспорт виданий підмосковним управлінням міграційної служби. Дійсність паспорта можна підтвердити у відкритих базах даних, і на нього заведено податковий ідентифікатор рф”, – нагадує видання.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Австрію сприяти екстрадиції українських олігархів з цієї країни, Микола Лагун є першим кандидатом на таку екстрадицію.