“Тіньова переправа”: викрито військового, який за гроші допомагав СЗЧшникам тікати за кордон

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Річка Дністер, човен та хабар: Історія затримання організатора втечі СЗЧшників

Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Державною прикордонною службою України викрило та затримало військовослужбовця, який намагався організувати масштабну корупційну схему. Суть схеми полягала у незаконному переправленні до Молдови осіб, які самовільно залишили військові частини (СЗЧ), тобто фактично дезертирів, інформує Завтра.UA.

За інформацією ДБР, у квітні 2025 року фігурант, маючи намір втекти за кордон, звернувся до посадовця прикордонної служби. Він запропонував прикордоннику 2,5 тисячі доларів США за інформацію про графіки чергувань нарядів та сприяння у переправленні через річку Дністер на гумовому човні. Військовослужбовець також обіцяв залучити додаткових “клієнтів” – інших військових у статусі СЗЧ – у разі успішної реалізації початкової схеми.

Однак, посадовець прикордонної служби негайно повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям. В результаті оперативних дій, 18 червня 2025 року військовослужбовця було затримано під час передачі неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 302 тисячі гривень.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше стало відомо, що на Рівненщині експравоохоронець “продавав” відстрочки від фронту.

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