Колишній посадовець одного з правоохоронних органів Рівненської області постане перед судом за підозрою у створенні корупційної схеми, яка дозволяла його колегам уникати відряджень у район бойових дій за грошову винагороду. Завершено досудове розслідування, і обвинувальний акт вже скеровано до суду, інформує Завтра.UA.

За даними слідства Державного бюро розслідувань (ДБР), злочинна діяльність тривала щонайменше з липня 2023 року. Експравоохоронець пропонував своїм колегам “допомогу” у виключенні зі списків на відрядження на фронт на термін до шести місяців за суму в 5 тисяч доларів США.

У реалізації схеми фігуранту допомагала його родичка-пенсіонерка, яка, згідно з оперативною інформацією, мала зв’язки серед військового керівництва. Саме через неї, за версією слідства, вносилися зміни до відповідних розпорядчих документів. Крім того, жінка мала спільників, які активно підшукували охочих уникнути поїздки в район бойових дій. Матеріали щодо цих спільників виділені в окреме кримінальне провадження.

Ця незаконна діяльність була викрита завдяки принциповій позиції одного з колег обвинуваченого. Він категорично відмовився платити хабар і вирушив у відрядження на фронт. Після повернення йому натякнули, що без “внеску” він знову потрапить до списків на відправлення. Це стало останньою краплею, і правоохоронець подав заяву до ДБР.

Цікаво, що сам фігурант справи звільнився зі служби після того, як сам отримав направлення на Схід, посилаючись на статус багатодітного батька. Наразі він повністю визнав свою провину.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом з метою одержання неправомірної вигоди. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Ця справа вкотре підкреслює необхідність безкомпромісної боротьби з корупцією, особливо в умовах воєнного стану, коли кожен випадок зловживання владою підриває довіру до державних інституцій та послаблює обороноздатність країни.

Нагадаємо, на Донеччині: викрито схему мільйонних крадіжок під час війни.