Європейський Союз готує “жорсткий і болючий” 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях саміту НАТО в Гаазі. Про це повідомляє ТСН, інформує Завтра.UA.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна може розраховувати на повну підтримку з боку міжнародних партнерів. “Ми багато чому можемо навчитися у вас. Але головне, ми можемо допомогти вам вижити та перемогти”, – заявила вона, наголосивши на постійній фінансовій підтримці України.

Президентка Єврокомісії зазначила, що Україна веде боротьбу за спільні європейські цінності та принципи. Вона також підкреслила необхідність посилення тиску на російського лідера Володимира Путіна, аби змусити його сісти за стіл переговорів щодо справедливого та сталого миру.

“Ми маємо тиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів про справедливий і сталий мир. Тому 18-й пакет санкцій — дійсно жорсткий і болючий. Я знаю, що наші друзі з G7 також запровадять свої санкції. Все це показує, що ви — серед друзів. Ви можете розраховувати на нашу підтримку”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Наразі деталі 18-го пакету санкцій не розголошуються. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також не розкрив зміст заключної декларації саміту в Гаазі, проте зазначив про “важливі формулювання” щодо підтримки України, зокрема й фінансової.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада посилила тиск та ввела масштабні санкції проти родичів Путіна, тіньового флоту та ключових фігур РФ.