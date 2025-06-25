Чиновник КМДА “злив” мільйон гривень

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Скандал у КМДА: Корупція на землі

Керівнику одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України). Його бездіяльність, за даними слідства, призвела до того, що комунальне підприємство “Муніципальний академічний камерний хор «Київ»” сплатило понад 1 мільйон гривень за оренду земельної ділянки, якою фактично не користувалося, інформує Завтра.UA.

За інформацією Київської міської прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що “Муніципальний академічний камерний хор «Київ»” уклав Інвестиційну угоду щодо будівництва офісного приміщення з паркінгом на своїй ділянці по вул. Лабораторній. Згідно з первинними умовами договору, плата за оренду землі мала стягуватися з інвестора. Проте, згодом була підписана Додаткова угода, з якої зник пункт про сплату оренди інвестором. Як наслідок, комунальне підприємство було змушене самостійно покривати ці витрати.

За даними слідства, підозрюваний посадовець КМДА, обіймаючи свою посаду, був зобов’язаний вжити заходів для врегулювання цієї ситуації. Зокрема, він мав проконтролювати дії директора закладу культури щодо усунення недоліків Додаткової угоди, які призвели до фінансових втрат для комунального підприємства. Проте, жодних дій з його боку вчинено не було.

Внаслідок злочинної бездіяльності чиновника, територіальній громаді міста Києва завдано матеріальної шкоди у сумі понад 1 мільйон гривень. Саме таку суму було сплачено з бюджету міста за оренду землі, якою не користувався комунальний заклад.

Цей інцидент є яскравим прикладом того, як безвідповідальність та потенційна корупційна складова на різних рівнях КМДА призводять до значних збитків для киян. Прокуратура продовжує досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила екс-керівництво ДП “Документ” на грандіозній корупції під час війни.

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