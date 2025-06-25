Національна поліція України оголосила про викриття цинічної корупційної схеми, що дозволяла виводити з-під санкцій РНБО групу надровидобувних компаній, стратегічно важливих для економіки держави. У межах спецоперації “Граніт” повідомлено про 19 підозр, що кидає світло на глибоке проникнення корупції у сфери, життєво важливі для національної безпеки, інформує Завтра.UA.

Схема обходу санкцій: як мільярд гривень “витікав” до Росії

За даними Нацполіції, український бізнесмен у змові зі спільниками допоміг громадянину Російської Федерації незаконно обійти санкційні обмеження, дозволивши підсанкційним підприємствам, загальна вартість яких становить близько 1 мільярда гривень, продовжувати свою діяльність. Ця кричуща схема дозволяла кар’єрам у Київській та Житомирській областях, попри накладені санкції та арешт майна, нелегально видобувати корисні копалини, переробляти їх на заводах, а отримані прибутки, що найобурливіше, надходити за кордон, зокрема до країни-агресора – Російської Федерації.

“Ця справа є яскравим прикладом того, як корупція підриває зусилля держави у протидії агресії та захисті національних інтересів, – зазначив представник правоохоронних органів. – Дозволяючи підсанкційним активам продовжувати генерувати прибуток, який, за попередніми даними, міг надходити до Росії, учасники схеми фактично працювали проти власної держави”.

Довгий шлях до викриття: від доказів до арештів

Упродовж восьми місяців оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) та слідчі Нацполіції крок за кроком збирали доказову базу, викриваючи складну мережу змовників. У рамках кримінального провадження було накладено арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом були передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Кульмінацією кропіткої роботи стало оголошення 21 червня про підозру 19 фігурантам справи. Серед них – не лише український та російський бізнесмени, які були ініціаторами та ключовими ланками схеми, але й керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які свідомо брали участь у переоформленні активів, незважаючи на чинні санкції. Це свідчить про системний характер корупції, що залучала широкий спектр осіб, які були готові йти на порушення закону заради особистої вигоди.

Затримання та судові перспективи: сигнал для корупціонерів

Українського бізнесмена вже затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам цієї масштабної справи.

Дії учасників злочинної групи кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, що вказує на серйозність пред’явлених звинувачень та обіцяє суворе покарання за пособництво ворогу та розкрадання національних ресурсів через корупційні механізми. Ця спецоперація “Граніт” є чітким сигналом про те, що правоохоронні органи готові рішуче боротися з корупцією на всіх рівнях, особливо коли вона загрожує національній безпеці України.

Раніше стало відомо, що чиновник КМДА “злив” мільйон гривень.