Кремль офіційно заявив про припинення мирних переговорів з Україною

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про припинення переговорів

Кремль офіційно підтвердив припинення активних мирних переговорів з Україною, заявивши про відсутність обміну новими меморандумами між сторонами. Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ, повідомив РосЗМІ, що дипломатичний діалог, який мав на меті врегулювання конфлікту, фактично зупинився, інформує Завтра.UA.

За словами Пєскова, увага наразі зосереджена на реалізації домовленостей, яких було досягнуто під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Ці переговори, що відбулися на початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році, були одними з небагатьох спроб діалогу між державами від початку конфлікту.

Однак, з того часу жодного значного прогресу в переговорах чи узгодженні нових документів не зафіксовано. Заява Кремля чітко вказує на те, що активний діалог щодо врегулювання конфлікту наразі припинено, а будь-які нові ініціативи щодо переговорів між сторонами відсутні.

Ця заява підкреслює глибоку кризу у відносинах між Москвою та Києвом і відсутність будь-яких ознак швидкого відновлення дипломатичного процесу, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту на невизначений термін.

Нагадаємо, раніше НАТО повідомило, що Кремль готує “пекельне літо” для України

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