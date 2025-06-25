Літо 2025 року стане серйозним випробуванням для України, оскільки Росія готується до подальшого посилення бойових дій попри значні втрати. Таке попередження озвучили високопосадовці НАТО під час нещодавнього саміту, прогнозуючи ескалацію на всій лінії фронту та зростання тиску на Збройні Сили України. Про це пише ЄП, інформує Завтра.UA.

Путін вірить у прорив, попри втрати

За словами анонімного високопосадовця Альянсу, який спілкувався з журналістами, президент Росії Володимир Путін щиро вірить у здатність своєї армії досягти прориву. Ця віра зберігається навіть попри величезні втрати серед особового складу, яких зазнає російська армія. “Ми очікуємо, що Росія буде продовжувати тактику невеликих здобутків, попри великі втрати, яких вона зазнає”, – наголосив представник НАТО.

Хибна інформація як основа рішень Кремля

У НАТО вважають, що стратегічні очікування Кремля значно переоцінені. Путін, на думку Альянсу, ухвалює рішення, спираючись на викривлену або неточну інформацію, яку отримує від свого оточення. “Він дійсно думає, що він перемагає, але це ґрунтується на хибній інформації, яку він отримує. Виходячи з цього, українцям варто очікувати важкого літа”, – зазначив високопосадовець.

Прогнозовані напрямки російського тиску

Найближчими місяцями російська армія, за прогнозами НАТО, намагатиметься здійснювати активні дії на Сумщині, а також інтенсифікувати наступ у Запорізькій області. Однак, за словами представника Альянсу, йдеться радше про обмежені штурми, спрямовані на покращення тактичного становища, а не про масштабні прориви, які могли б змінити хід війни. “Буде тиск по всій лінії фронту, і схоже, що він зростатиме, тому я кажу про складне літо для України”, – додав співрозмовник.

Недостатні резерви Росії як стримуючий фактор

Водночас у НАТО переконані, що Росія не має достатніх резервів для досягнення своїх стратегічних цілей. Саме це, за словами представника Альянсу, є головним стримуючим фактором для ворога, що запобігає повномасштабним проривам. Незважаючи на очікуване зростання тиску, Альянс підкреслює, що стратегічні можливості Росії обмежені.

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