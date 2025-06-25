Прикордонники Чернівецького загону спільно з Національною поліцією затримали групу з дев’яти чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією. За “трансфер” до Європи кожен з них мав сплатити організаторам схеми значну суму, інформує Завтра.UA.

Деталі спецоперації: 84 тисячі євро за “квиток” до Румунії

Оперативники відділу прикордонної служби “Красноїльськ” отримали інформацію про спробу незаконного перетину кордону на ділянці відділу прикордонної служби “Красноїльськ”. В результаті злагоджених дій, прикордонники зупинили транспортний засіб, що прямував до державного кордону, та затримали дев’ятьох “мандрівників”.

Як стало відомо, головний організатор схеми, разом зі своїм помічником, обіцяли доставити чоловіків до лінії державного кордону та вказати подальший маршрут руху з України до Румунії, оминаючи пункти пропуску. За такий “незаконний трансфер” дев’ятеро жителів Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей мали сплатити організаторам загальну суму в розмірі 84 тисячі євро.

Юридичні наслідки для організаторів та “мандрівників”

Відносно головного організатора та водія протиправної схеми до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує відповідальність за організацію та сприяння незаконному перетину кордону.

Щодо затриманих чоловіків, які намагалися ухилитися від призову, складені матеріали про адміністративне правопорушення за статтями 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України) та 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей випадок вкотре підкреслює активну боротьбу правоохоронних органів з незаконними схемами перетину кордону, які дедалі частіше організовуються для ухилянтів від мобілізації.

Нагадаємо, раніше викрито військового, який за гроші допомагав СЗЧшникам тікати за кордон.