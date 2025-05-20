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Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США
Трамп підписав санкційний указ через розслідування суду про американців та їх союзників фото з відкритих джерел Україна переконана, що Міжнародний кримінальний суд продовжить роботу після […]
Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом (відео)
- Микола Завтрогляд
- 4 Листопада, 2024
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Президент України відзначив працівників «Укрзалізниці» державними нагородами фото: president.gov.ua/Офіс президента Близько 10 тис. працівників «Укрзалізниці» зараз у Силах оборони захищають Україну на фронті Президент України […]