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Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США

  • 7 Лютого, 2025
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Трамп підписав санкційний указ через розслідування суду про американців та їх союзників фото з відкритих джерел Україна переконана, що Міжнародний кримінальний суд продовжить роботу після […]

Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом (відео)

Президент України відзначив працівників «Укрзалізниці» державними нагородами фото: president.gov.ua/Офіс президента Близько 10 тис. працівників «Укрзалізниці» зараз у Силах оборони захищають Україну на фронті Президент України […]