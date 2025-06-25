Новий виток у справі про розкрадання коштів Міністерства оборони України: одна з ключових фігуранток пішла на угоду зі слідством, розкривши деталі масштабної корупційної схеми, що призвела до повернення державі понад 42 мільйонів гривень, призначених на потреби Збройних Сил, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, у 2022 році організована група осіб, використовуючи злочинні схеми, незаконно заволоділа 42,4 млн грн. Ці кошти були виділені для закупівлі товарів військового призначення, проте були перераховані одному з підприємств, а потім легалізовані через низку фінансових операцій, виведені з під контролю Міноборони та привласнені.

Переломним моментом у розслідуванні стала згода однієї з учасниць схеми співпрацювати зі слідством. Жінка надала викривальні покази на співорганізаторів корупційної мережі, повністю визнала свою провину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Її свідчення виявилися вирішальними для розкриття всієї ланки злочинної діяльності.

В рамках кримінального провадження, для забезпечення відшкодування збитків, на рахунки підприємства, задіяного у схемі, було накладено арешт. Заарештовані кошти були передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). За рішенням суду, 42,4 мільйони гривень конфісковано в дохід держави, що стало значним успіхом для правоохоронних органів.

Шевченківський районний суд м. Києва затвердив угоду між прокурором та обвинуваченою. Її визнано винною за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, однак, враховуючи співпрацю зі слідством та визнання вини, звільнив її від його відбування з іспитовим строком 3 роки.

Варто зазначити, що письмову згоду на затвердження угоди надало Міністерство оборони України, що є обов’язковою вимогою відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України. Цей факт свідчить про те, що відомство зацікавлене у викритті корупційних схем у власних лавах.

Досудове розслідування у справі здійснювалося Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Цей випадок ще раз підкреслює нагальну потребу в посиленні контролю та впровадженні ефективних антикорупційних механізмів у системі Міністерства оборони, аби унеможливити подібні випадки в майбутньому та забезпечити прозоре використання коштів, призначених для захисту країни.

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