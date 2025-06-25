У ніч на 25 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Харків ударними дронами, завдавши щонайменше сім ударів по місту. Основний акцент атаки припав на Київський район, де постраждало цивільне підприємство та незаселений житловий будинок. Також зафіксовано влучання в Шевченківському районі, що спричинило пожежу в триповерховій будівлі, інформує Завтра.UA.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог застосував безпілотники типу “Шахед”. Усі сім ударів були спрямовані по цивільній інфраструктурі.

Наслідки Атаки

Київський район: Під ударом опинилось цивільне підприємство. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Пошкоджено незаселений житловий будинок. На місці виникла пожежа. Госпіталізовано 64-річного чоловіка, який отримав поранення під час обстрілу.

Шевченківський район: Зафіксовано влучання, внаслідок чого зайнялася триповерхова будівля. Рятувальні служби працюють на місці. Дані про можливих жертв чи травмованих оновлюються.



На місце подій оперативно прибули всі відповідні служби для оцінки ситуації та ліквідації наслідків.

Окрім Харкова, ворог також завдав удару по місту Куп’янськ. Внаслідок влучання керованої авіабомби (КАБ) в землю було пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок. За даними Олега Синєгубова, в Куп’янську постраждали п’ятеро людей, яким надається вся необхідна медична допомога.

Ця нічна атака вкотре демонструє цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на терор мирного населення та знищення цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, вчора Російські БпЛА атакували Сумщину та Харків: троє загиблих, серед яких дитина, та численні руйнування.