Нещодавня ескалація конфлікту між Іраном та Ізраїлем викликає серйозні побоювання серед західних чиновників щодо майбутнього постачання іранських балістичних ракет до Росії. Існує думка, що Тегеран, ймовірно, буде змушений зосередитися на накопиченні власних запасів озброєнь замість того, щоб передавати їх за кордон, як раніше було обіцяно Москві. Про це пише The Telegraph, інформує Завтра.UA.

Накопичення власного арсеналу як пріоритет

Високопоставлений чиновник НАТО заявив: “Нещодавні воєнні дії, які ми спостерігаємо між Ізраїлем та Іраном, безумовно, негативно вплинуть на майбутні пожертвування Іраном, зокрема ракет”. Це означає, що Росія, ймовірно, буде змушена виробляти власні ракети всередині країни або ж покладатися на постачання з Північної Кореї.

Джерело також додало, що може відбутися зменшення підтримки Ісламською Республікою власного виробництва Росією ударних безпілотників іранського виробництва. Однак, це навряд чи стане значною проблемою для Москви, яка наразі самостійно виробляє односторонні ударні безпілотники типу “Шахед”.

Раніше у 2025 році повідомлялося, що Іран та Росія досягли угоди про постачання ісламським режимом балістичних ракет для війни Володимира Путіна в Україні. Обидві держави-ізгої також підписали оборонний пакт, зобов’язуючись об’єднати зусилля для розвитку своїх збройних сил.

Російська дипломатія на тлі подій

Посадовець НАТО зазначив, що Москва, ймовірно, “спонтанно” використає знищення Ізраїлем систем протиповітряної оборони Ірану, щоб продати версії своїх зенітно-ракетних комплексів С-400. Крім того, російських розвідників можуть відправити до Тегерана для вивчення будь-яких даних, зібраних під час місій ізраїльських F-35 над країною останніми днями.

Україна закликає до зустрічі Зеленського та Путіна для припинення вогню

Тим часом міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що для досягнення перемир’я необхідна зустріч між Володимиром Зеленським та Путіним. Пан Умеров очолював делегацію Києва у двох раундах прямих переговорів з російськими дипломатами, але їм не вдалося досягти жодного прогресу, оскільки Москва відмовляється від жорстких вимог щодо будь-якої мирної угоди.

Виступаючи на полях саміту НАТО в Гаазі, міністр оборони України підкреслив, що будь-які майбутні переговори з Росією мають бути зосереджені на організації зустрічі між двома президентами. “За цей час ми могли б досягти деяких домовленостей щодо припинення вогню”, – додав він.

Це знаменує зміну тактики з боку українців, які раніше наполягали на безумовному 30-денному припиненні вогню перед будь-якими очними переговорами на рівні лідерів. Ні Зеленський, ні Путін не виключали можливості зустрітися один з одним у рамках зусиль Дональда Трампа щодо припинення трирічної війни.

Раніше стало відомо, яку фатальну помилку зробив Кремль.