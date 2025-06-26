Львівщина знову сколихнулася від кричущого скандалу, пов’язаного з безсоромною корупцією. Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Львівською обласною прокуратурою викрило та повідомило про підозру чотирьом посадовцям ДП «Рава-Руське лісове господарство», які протягом багатьох років організовували та покривали масштабні незаконні вирубки лісу, завдавши колосальних збитків державі, інформує Завтра.UA.

Згідно з матеріалами слідства, ці високопоставлені чиновники, зловживаючи своїм службовим становищем, особисто підписували та видавали дозвільні документи на вирубку дерев на територіях, де це було категорично заборонено. Результатом їхніх цинічних дій стало знищення понад 3 тисяч дерев різних порід, перетворюючи лісові масиви на безплідні пустища та нищачи екосистему.

Перші підтверджені збитки, згідно з актом перевірки Державної екологічної інспекції у Львівській області, вже сягають вражаючих 14,5 мільйонів гривень. Проте це лише верхівка айсберга. Призначено додаткові експертизи, і очікується, що загальна сума збитків може перевалити за шокуючі 50 мільйонів гривень. Ця цифра наочно демонструє масштаби злочинних оборудок та ступінь цинізму тих, хто мав би захищати природні ресурси України.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України), та незаконна порубка дерев у лісах (ч. 4 ст. 246 КК України). Якщо їхня вина буде доведена, на них чекає суворе покарання – до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, і вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Нагадаємо, раніше розкрито масштабну корупцію в “Київзеленбуді”: Керівництво роками збагачувалось на “відкатах”.