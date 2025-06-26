Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про завершення досудового розслідування гучної справи щодо масштабної корупційної схеми, яка функціонувала у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд». Обвинувальний акт вже направлено до суду, що знаменує новий етап у боротьбі з десятирічними зловживаннями керівництва підприємства, яке систематично збагачувалося за рахунок бюджету столиці, інформує Завтра.UA.

Злочинна організація у серці комунального підприємства

У ході розслідування було встановлено, що у “Київзеленбуді” діяла справжня злочинна організація. До її складу входили ключові фігури: генеральний директор, його перший заступник, заступник начальника одного з профільних управлінь, а також низка інших співробітників.

Системні “відкати” з бюджету міста

Ці посадовці, за даними ДБР, створили налагоджену систему вимагання та отримання “відкатів”. Вони систематично вимагали 15% від суми договорів у підприємців, які ставали переможцями тендерів на виконання робіт за кошти міського бюджету.

Широке охоплення та можлива причетність міської влади

Схема охоплювала майже всі підрядні організації, що співпрацювали з «Київзеленбудом». Більше того, за попередньою інформацією, ця злочинна діяльність могла відбуватися за мовчазної згоди окремих представників міської влади, що вказує на глибоке вкорінення корупції.

Обвинувачення та очікування вироку

Фігурантам справи інкримінується участь у злочинній організації, а також одержання та вимагання неправомірної вигоди (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України). Справа передана до суду, і громадськість з нетерпінням очікує справедливого вироку, який покарає винних за розкрадання коштів, призначених для благоустрою Києва.

Раніше викрито масштабну схему виведення підсанкційних активів вартістю в 1 мільярд гривень.