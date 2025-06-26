Москва наразі не називає конкретних термінів проведення третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі. Згідно з заявою Кремля, ключовим фактором, що визначає дату наступної зустрічі, є завершення обмінів військовополоненими, інформує Завтра.UA.

Відновлення діалогу після обміну: Заява Пєскова

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що після того, як буде завершено процедури з обміну полоненими, погоджені Росією та Україною під час попередніх переговорів у Стамбулі, “настане час визначитись із датами третього раунду переговорів”. Ця заява підкреслює прямий зв’язок між гуманітарними домовленостями та подальшим політичним діалогом.

Зацікавленість Кремля у зусиллях США

Пєсков також наголосив, що Російська Федерація зацікавлена в тому, щоб Сполучені Штати Америки “продовжували свої зусилля щодо України”. Цей коментар може свідчити про бажання Кремля бачити залучення інших акторів до процесу врегулювання конфлікту або ж про спробу вплинути на позицію Вашингтона.

Фокус на реалізації поточних домовленостей

Напередодні Дмитро Пєсков вже заявляв про припинення мирних переговорів з Україною, пояснюючи це тим, що основна увага наразі зосереджена на реалізації домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Це підтверджує, що для Кремля на даному етапі пріоритетом є виконання вже існуючих угод, перш ніж переходити до нових раундів переговорів.

Позиція України: Збіг поглядів з Кремлем щодо обміну полоненими

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський також наголошував на тому, що нові переговори з делегацією РФ можуть відбутися після завершення обмінів полоненими. За його словами, після цього “сторони обговорять наступний крок”.