Корупційний скандал розгорається навколо Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ДІФКУ), де посадовця судитимуть за розтрату понад 2,2 мільйона гривень бюджетних коштів. Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чиновника, якого звинувачують у привласненні майна (ч. 4 ст. 191 КК України) шляхом безпідставної виплати зарплатні співробітникам, які тривалий час перебували за кордоном, інформує Завтра.UA.

Згідно з матеріалами слідства, у червні 2022 року обвинувачений свідомо санкціонував нарахування та виплату заробітної плати трьом працівникам ДІФКУ, попри те, що вони знаходилися за межами України. Ця практика, як наголошують у прокуратурі, прямо суперечить вимогам урядової постанови, яка чітко регламентує умови виплати зарплатні працівникам державного сектору економіки, що перебувають за кордоном. Відповідно до чинних норм, такі виплати можливі лише у випадку офіційного відрядження.

“Працівники, які перебували за кордоном без офіційного відрядження, повинні були або повернутися до України і продовжити роботу, або оформити відпустку без збереження заробітної плати, або ж звільнитися”, – зазначається у повідомленні прокуратури.

Натомість, у період з червня 2022 року по березень 2024 року, цим трьом посадовим особам ДІФКУ, які фактично не виконували свої обов’язки в Україні, було безпідставно нараховано та виплачено понад 2,2 мільйона гривень заробітної плати. До цієї суми також додаються сплачені внески Єдиного соціального внеску (ЄСВ), що збільшує загальну шкоду, завдану державному підприємству.

Цей випадок вкотре підкреслює глибоко вкорінену проблему корупції у державних установах України, особливо на тлі воєнного стану, коли кожен державний ресурс має використовуватися максимально ефективно та прозоро. Розтрата мільйонів гривень на “мертві душі” чи працівників, що перебувають за кордоном, є кричущим прикладом зловживання службовим становищем та безвідповідального ставлення до державних коштів.

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