Північна Корея може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України вже в липні або серпні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву південнокорейських законодавців у четвер на брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS). Пхеньян продовжує постачати зброю Росії, що викликає занепокоєння міжнародної спільноти щодо посилення співпраці між двома країнами, інформує Завтра.UA.

Загроза нового масштабного наступу РФ та ймовірне збільшення північнокорейського контингенту

За даними NIS, Росія може готуватися до масштабного наступу на Україну в липні або серпні. Депутат парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен після закритого брифінгу заявив журналістам, що “додаткове розгортання [військ Північної Кореї] може бути розгорнуте вже в липні чи серпні”. Він додав, що оцінка агентства базується на нових даних про формування військ для відправки Північною Кореєю та нещодавньому візиті до Пхеньяна високопоставленого співробітника служби безпеки президента Росії.

Зброя в обмін на технології: супутники та ракетне наведення

Лі Сон Квен, посилаючись на брифінг NIS, також повідомив, що в обмін на постачання Північною Кореєю Росії артилерійських боєприпасів та ракет, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Цей обмін технологіями викликає серйозні побоювання щодо посилення військових можливостей Північної Кореї.

Офіційне визнання співпраці та взаємна оборона

Після місяців мовчання, як Північна Корея, так і Росія почали відкрито говорити про розгортання північнокорейських військ та їхню роль у наступальних операціях Москви в Україні, зокрема з метою повернення Курської області. Обидві країни заявляють, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.

Значні втрати серед північнокорейських військ на Курському напрямку

Раніше північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти України в Курській області. За даними британської розвідки, кількість загиблих та поранених серед військовослужбовців КНДР у цьому регіоні перевищує 6000 осіб. Це становить понад 50% від початкового контингенту чисельністю близько 11 тисяч військових, який Пхеньян направив до прикордонного російського регіону, що свідчить про значні втрати північнокорейських військ на полі бою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Росії більше не потрібна іранська зброя.