На початковому етапі повномасштабного вторгнення в Україну, Іран відіграв ключову роль у підтримці військових зусиль Росії, надавши критично важливі бойові безпілотники Shahed 136 та технології для їх виробництва. Це дозволило Москві розгорнути масштабну кампанію атак на українську інфраструктуру. Крім того, як зазначає The Financial Times, Тегеран підтримував Росію шляхом поставок артилерійських снарядів та інших боєприпасів через Каспійське море, інформує Завтра.UA.

Роль Ірану на початку війни: критична, але тимчасова підтримка

Проте, ситуація кардинально змінилася. Росія, отримавши від Ірану не лише технологію виробництва, а й креслення та навчання, досягла майже повної локалізації виробництва дронів Shahed на своїй території. Більше того, російські інженери не лише налагодили серійне виробництво, а й суттєво вдосконалили базову конструкцію цих безпілотників, покращивши двигуни, бойові частини та захист від радіоелектронних перешкод.

Російська локалізація та вдосконалення Shahed: кінець іранській монополії

Таким чином, попри підписане у січні стратегічне партнерство між Іраном та Росією, роль Тегерана у військових зусиллях Москви істотно знизилася. За даними The Financial Times, Іран вже не здатен суттєво впливати на російські бойові можливості. Це обумовлено не лише успішним перенесенням технологій виробництва, а й внутрішніми обмеженнями самої Ісламської Республіки.

Нові партнери: Північна Корея та Китай – ключові постачальники

На сьогоднішній день основними постачальниками для російської військової машини стали Північна Корея та Китай. З 2023 року КНДР систематично постачає артилерійські снаряди, ракети та, ймовірно, людські ресурси. Китай же перетворився на критично важливе джерело постачання товарів подвійного призначення та компонентів для російської оборонної промисловості. У міру того, як Росія зменшувала свою залежність від Ірану, вона все активніше зверталася до Китаю за необхідними комплектуючими.

Майбутня інтеграція: російсько-китайський хаб та спільне виробництво дронів

Наступним етапом інтеграції стане будівництво російсько-китайського логістичного хабу в Алабузі, де планується спільне виробництво нових моделей дронів, зокрема “Гарпія-А1” та “Гарпія-3”. Це підкреслює зміну геополітичного та військово-технічного вектора Росії, яка тепер спирається на власні потужності та більш потужних партнерів, мінімізуючи колишню залежність від іранської підтримки.

Раніше стало відомо, що сотні кілограмів урану зникли після американських атак.