З 1 липня 2025 року в Україні відбудуться значні зміни у системі нарахування соціальних виплат. Відповідно до повідомлення Міністерства соціальної політики, Пенсійний фонд України офіційно перейме на себе функції з адміністрування всіх видів державної соціальної допомоги. Цей крок покликаний оптимізувати процеси та покращити доступність послуг для громадян, інформує Завтра.UA.

Без змін для отримувачів: кошти надходитимуть, як і раніше

Головний акцент, на якому наголошує Міністерство соціальної політики, полягає в тому, що для безпосередніх отримувачів допомог порядок виплат не зміниться. Усі, хто має право на соціальні виплати, продовжуватимуть отримувати кошти у встановлені терміни. Йдеться виключно про внутрішню трансформацію урядової системи: замість фахівців Мінсоцполітики, заявки на отримання допомоги тепер оброблятимуть спеціалісти Пенсійного фонду. Це дозволить централізувати обробку даних та уніфікувати підходи.

Розширення мережі та прискорення обробки соцвиплат: переваги нової системи

Однією з ключових переваг цієї реформи є значне розширення мережі пунктів прийому документів. Окрім традиційних ЦНАПів та органів місцевого самоврядування, заяви на отримання соціальних виплат тепер можна буде подавати і в сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це зробить процес подачі документів зручнішим та доступнішим для громадян, особливо в регіонах.

Крім того, за словами представників відомства, цифровізація процесів, яка буде інтегрована з цією зміною, значно прискорить обробку звернень та нарахування коштів. Після подання заявки, незалежно від місця звернення, інформація миттєво надходитиме до Пенсійного фонду, що має на меті мінімізувати бюрократичні затримки та забезпечити оперативне отримання допомоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нові правила пенсій 2025: хто отримає підвищені виплати вже в липні.