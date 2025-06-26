На Закарпатті до суду направлено справу інспектора правоохоронного органу, якого викрили в організації незаконного переправлення осіб через кордон до Європи. Розслідування цієї корупційної схеми успішно завершили ДБР за підтримки СБУ та внутрішньої безпеки Держприкордонслужби, інформує Завтра.UA.

Деталі корупційної схеми

Згідно з матеріалами слідства, правоохоронець за $4 тисячі пообіцяв місцевому мешканцю організувати безперешкодний виїзд до Словаччини, оминаючи офіційні пункти пропуску. Зловмисник детально проінструктував “клієнта” щодо маршруту, який дозволяв уникнути зустрічі з прикордонними нарядами та фотопастками. Крім того, він дав вказівку придбати два нові мобільні телефони з SIM-картками та інструменти для перерізання загороджувального дроту.

Затримання та звинувачення

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди правоохоронця було затримано працівниками ДБР. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища з корисливих мотивів, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Можливе покарання та нагляд

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Цей випадок вкотре підкреслює актуальність боротьби з корупцією в лавах правоохоронних органів, особливо в прикордонних регіонах, де ризики незаконної діяльності є особливо високими.

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