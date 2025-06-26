Президент США Дональд Трамп провів знакову пресконференцію на полях саміту лідерів НАТО в Гаазі, що став його першим візитом на подібний захід з 2019 року. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп висловив низку заяв, які привернули значну увагу міжнародної спільноти, зокрема обіцянку розглянути передачу Україні ракет для систем ППО Patriot та анонс розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Саміт, як повідомляли західні ЗМІ, був скорочений спеціально для Трампа, щоб “утримати його увагу і не дати йому часу зіпсувати задуману демонстрацію єдності”.

Завтра.UA зібрали головні тези виступу Трампа:

Зустріч із Зеленським та майбутній дзвінок Путіну

Американський президент назвав свою зустріч із Зеленським “дуже приємною”, незважаючи на “трохи важкі часи” в минулому. За його словами, він “хотів дізнатися, як у нього справи”. Трамп також висловив переконання, що Зеленський “хотів би бачити кінець цієї (війни Росії проти України – ред.)”, і додав: “Я думаю, що це чудовий час, щоб завершити це. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і подивитись, чи зможемо ми завершити війну”. Він також відзначив “хоробру битву” України, назвавши її “складною”.

Погляд на амбіції Путіна та “омана”

Відповідаючи на запитання щодо територіальних амбіцій Путіна за межами України, Трамп припустив: “Можливо”. Він зазначив, що Путін “хотів би завершити [війну], вийти з цієї ситуації, це скрутна ситуація для нього”. Американський лідер також заявив, що Путіна “ввели в оману” і визнав, що був здивований тим, що йому не вдалося швидко досягти угоди щодо України, наголосивши, що Путін “має закінчити війну”.

Можливість постачання ракет Patriot Україні

Однією з ключових заяв стало обіцянка розглянути постачання Україні ракет для систем ППО Patriot. “Дозвольте мені сказати вам, вони [українці – ред.] хочуть отримати ракети для Patriot. І ми подивимося, чи зможемо надати деякі. Їх дуже важко дістати. Нам вони теж потрібні, ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні, 100%… Це дуже гарне запитання”, – сказав Трамп.

НАТО та оборонні витрати

Трамп похвалив лідерів НАТО за зобов’язання збільшити інвестиції у 5% ВВП в оборону до 2035 року. Водночас він розкритикував Іспанію за те, що країна не підписала зобов’язання щодо витрат, погрожуючи “змусити їх заплатити двічі”. Трамп заявив, що залишає саміт із “дещо іншим” поглядом на НАТО, і похвалив лідерів, з якими зустрічався, заявивши, що вони “хочуть захистити свою країну, і їм потрібні США, а без США все буде не так”. Він також додав: “Ми тут, щоб допомогти їм захистити свою країну”.

Європейська відповідальність за безпеку

Президент США зазначив, що Європа буде брати більше відповідальності за власну безпеку, що, на його думку, допоможе уникнути катастроф, таких як війна РФ проти України. “Сподіваємося, нам вдасться це завершити. Минулого тижня вони втратили 7000 солдатів… переважно солдатів, але вони також зазнають ударів у Києві та деяких інших містах”, – сказав Трамп.

Підтримка статті 5 НАТО

На запитання щодо того, чи буде він захищати союзників по НАТО, Трамп рішуче відповів: “Що я щойно сказав? Так, звичайно, чому б я тут був”. Це підтвердження підтримки положення Альянсу про взаємну оборону (стаття 5) має особливе значення в контексті попередніх заяв Трампа.

Ізраїль та Іран

Президент США також торкнувся теми конфлікту на Близькому Сході, заявивши, що Ізраїль та Іран “виснажені” конфліктом, а Іран “навряд чи” знову займатиметься розробкою ядерної зброї. Трамп повторював, що внаслідок американських бомбардувань ядерні об’єкти в Ірані було “знищено”. За його словами, наступного тижня США зустрінуться з Іраном для обговорення потенційної ядерної угоди.

Саміт НАТО в Гаазі, що пройшов 24-25 червня під керівництвом нового генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, як і передбачали ЗМІ, значною мірою фокусувався на ситуації на Близькому Сході, але заяви Дональда Трампа щодо України та майбутніх планів значно змінили акценти цього важливого міжнародного форуму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Трамп призупинив тиск на Кремль.