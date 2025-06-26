Трамп назвав умову, за якої Росія ніколи не нападе на НАТО

Президент США Дональд Трамп зробив рішучу заяву щодо НАТО та його оборонної місії після саміту лідерів альянсу в середу, висловивши свою найсильнішу підтримку групі, яку він колись погрожував покинути. Про це повідомляє Washington Post. Ключовим акцентом його виступу стала обіцянка країнам НАТО, що президент Росії Володимир Путін не нападе на них під час його президентського терміну, інформує Завтра.UA.

Історичний поворот у відносинах з НАТО

Після саміту Трамп заявив журналістам: «Ці люди справді люблять свої країни. Це не обман, і ми тут, щоб допомогти їм». Ця заява пролунала після того, як 32 країни НАТО погодилися більш ніж удвічі збільшити свої цільові показники витрат на оборону. Це питання було давньою проблемою для Трампа, але тепер стало перевагою його участі в трансатлантичній безпеці.

Це є поворотним моментом порівняно з першим терміном президента, коли він регулярно висловлював небажання захищати Європу, і навіть з перших місяців цього року, коли він активно схилявся до перезавантаження відносин з президентом Росії Володимиром Путіним і викликав занепокоєння європейців погрозами щодо України.

Зусилля союзників та “саміт Трампа”

Середовищна зміна курсу Трампа стала результатом значних зусиль інших членів НАТО, які прагнули підлеститися йому. Трамп залишився на ніч у королівському палаці, отримав підлесливі послання від Генерального секретаря НАТО Марка Рютте та спостерігав, як один лідер за іншим виступав на закритій зустрічі, щоб похвалити його за лідерство та нещодавню атаку на Іран.

На саміті, спеціально організованому для того, щоб догодити президенту США, Трамп відсвяткував подвійну перемогу над Іраном та угоду альянсу про збільшення військових витрат до рівнів, які багато інших членів вважали дивними вісім років тому. «Я спостерігав, як керівники цих країн встають, і любов і пристрасть, які вони виявляли до своєї країни, були неймовірними. Я ніколи не бачив нічого подібного», – сказав Трамп. «Це було чудово. І я пішов звідси інакше. Я пішов звідси, сказавши, що ці люди справді люблять свої країни. Це не обман, і ми тут, щоб допомогти їм захистити свою країну».

Державний секретар Марко Рубіо назвав цю подію “Самітом Трампа”.

Обіцянки щодо безпеки від Росії

Під час основного засідання Трамп розпочав з позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він буде президентом, повідомили три європейські чиновники, знайомі з обговореннями.

Іранські авіаудари та суперечливі оцінки

Оскільки перемир’я між Ізраїлем та Іраном, укладене за посередництва США, триває вже другий день, Трамп святкував перемоги у зовнішній політиці, які не були гарантовані ще кілька днів тому, коли він завдав масованих авіаударів по програмі збагачення урану Ірану. Однак, на запитання журналістів, Трамп визнав існування початкового звіту американської розвідки, в якому оцінювалося, що ядерна програма Ірану, ймовірно, відкладена на місяці, але не ліквідована, що суперечить твердженням Трампа про те, що об’єкти були «знищені».

Він розкритикував ЗМІ за сумніви щодо наслідків ударів і сказав, що оцінка була дуже неточною, оскільки вона була заздалегідь і оскільки не проводилося безпосереднього дослідження місця події. Він не навів чітких доказів власного твердження про повне знищення об’єктів.

Зміна динаміки НАТО та стурбованість Європи

Зустріч у цьому голландському прибережному місті стала показником того, наскільки Трамп змінив світові справи після свого переобрання. Камілла Гранд, яка була помічницею Генерального секретаря НАТО під час першого терміну Трампа, зазначила: «Тепер, коли Трамп повернувся до Білого дому, європейці починають усвідомлювати той факт, що у підході Сполучених Штатів до європейської безпеки відбулися постійні зміни».

У декларації, узгодженій 32 лідерами НАТО після саміту, мало згадувалася Україна і не йшлося про війну там, що є одним із показників того, наскільки великий вплив Трампа на альянс.

Виклики та суперечки щодо збільшення витрат

Критики застерігають, що перемоги Трампа виявилися складнішими, ніж здавалися: деякі країни НАТО досі не переконані в необхідності суттєвого збільшення своїх оборонних витрат, а дипломати погодилися з формулюванням, яке дає достатньо можливостей для відкладення та применшення значення розширення їхніх бюджетів. Навіть публікація Трампом у соціальних мережах улесливого текстового повідомлення від Рютте могла мати неоднозначний ефект, оскільки деякі дипломати здригнулися від публікації того, що мало бути приватним повідомленням.

Президент Литви Гітанас Науседа, який заявив про збільшення витрат на оборону своєї країни до 4 відсотків цього року та понад 5 відсотків наступного, підкреслив: «Я хотів би висловити свою вдячність президенту Дональду Трампу, бо без його участі, я гадаю, ми б обговорювали рівень 2,5 відсотка без чіткого позитивного результату».

Однак, цей спротив підкреслив, що оголосити про обіцянку забезпечити Трампу задоволення на саміті, ймовірно, легше, ніж отримати схвалення або знайти кошти в європейських столицях, які стикаються з млявим зростанням і складними рішеннями щодо скорочення витрат. Країни НАТО мають час до 2035 року, щоб досягти рівня витрат – терміни, які є достатньо гнучкими, щоб надати широкий простір для маневру для відкладення деяким країнам, які не хочуть цього робити.

Іспанія, частково керована громадською думкою та національною політикою, погодилася з декларацією, ухваленою в середу, але виступає проти військових витрат, які прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав «непропорційними». Трамп, у свою чергу, розкритикував Іспанію, назвавши її дії «жахливою справою» і пообіцяв змусити Іспанію сплачувати більше торговельних тарифів у відповідь.

Незважаючи на ці розбіжності, Дональд Трамп висловив задоволення результатами свого короткого, але насиченого візиту до Нідерландів.

Нагадаємо, що ще зробив Трамп на саміті НАТО в Гаазі: Обіцянки Patriot, дзвінок Путіну та роздуми про мир в Україні.