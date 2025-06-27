Колишній директор столичної ритуальної служби та його спільники постануть перед судом за розкрадання мільйонів бюджетних гривень. Київська міська прокуратура скерувала обвинувальний акт, що викриває схему заволодіння державними коштами та їх подальшого відмивання, у якій замішані ключові фігури комунального підприємства, інформує Завтра.UA.

Ця справа викриває цинічну схему розкрадання державних коштів, яка діяла на підприємстві протягом кількох років, перетворюючи державну службу на джерело особистого збагачення.

“Мертві душі” та мільйонні потоки: Схема розкрадання бюджету

За даними слідства, з 2020 по 2023 рік на столичному комбінаті функціонувала ретельно продумана схема розкрадання бюджетних коштів. Вона полягала у нарахуванні заробітних плат 23 фіктивним працівникам, так званим “мертвим душам”. Ці особи фактично не працювали на підприємстві, а деякі з них навіть перебували за кордоном.

Керівник підприємства та його спільниця, колишня працівниця, активно користувалися банківськими картками “фіктивних” співробітників, виводячи отримані кошти. Роль керівника відділу по роботі з персоналом полягала у підписанні табелів обліку робочого часу цих неіснуючих працівників, що надавало схемі вигляду законності.

Таким чином, з бюджету підприємства на рахунки “мертвих душ” було нараховано заробітних плат на понад 21 мільйон гривень. Крім того, ще понад 10 мільйонів гривень було сплачено у вигляді податків та зборів з цих фіктивних нарахувань, що є додатковим збитком для державного бюджету.

Відшкодування та спроби приховати сліди корупції

Незважаючи на значні масштаби розкрадань, колишній директор столичної ритуальної служби відшкодував 15,9 мільйона гривень. Це сталося завдяки принциповій позиції прокурорів Київської міської прокуратури, що свідчить про ефективну роботу правоохоронних органів у поверненні незаконно привласнених коштів.

Водночас, спільниця екс-директора, усвідомлюючи можливі юридичні наслідки, вдалася до спроб приховати свої активи. Після проведення обшуків вона оформила дарування двох квартир у Києві та приватного будинку із земельною ділянкою в Київській області на свою доньку. Проте, слідству вдалося оперативно відреагувати на ці дії – все це майно наразі арештовано, що є важливим кроком у забезпеченні можливої конфіскації та відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, днями ДБР викрило масштабні лісові афери на Львівщині: збитки сягнули 50 мільйонів.