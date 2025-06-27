На ключовій спільній пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі, Президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердили рішучу та непохитну підтримку України на її шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Ці заяви знаменують важливий крок у європейській інтеграції України, підкреслюючи зростаючий консенсус серед лідерів ЄС, інформує Завтра.UA.

Безпека України – безпека Європи: Заява Кошти

Антоніу Кошта, очільник Європейської Ради, рішуче наголосив на нерозривному зв’язку між безпекою України та безпекою всього європейського континенту. Він відзначив вражаючі темпи реформ, які Україна демонструє, незважаючи на повномасштабну російську агресію. За словами Кошти, саме зараз настав критичний момент для прискорення процесу євроінтеграції. “Попри надзвичайно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Настав час просуватись уперед на шляху до ЄС”, – заявив глава Євроради, підкреслюючи терміновість та необхідність подальших кроків.

Заслужена євроінтеграція: Позиція фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, висловила глибоке захоплення непохитною рішучістю України впроваджувати необхідні зміни навіть під постійними обстрілами. Вона підтвердила повну підтримку Європейською комісією відкриття першого кластеру переговорів про вступ. “Під безперервним вогнем Україна ухвалює одну реформу за іншою. Процес вступу ґрунтується на заслугах, і Україна заслуговує рухатись уперед”, – наголосила фон дер Ляєн, підтверджуючи, що прогрес України є результатом її власних досягнень, а не лише геополітичної доцільності.

Подолання перешкод: Шлях до консенсусу

Раніше саміт ЄС стикнувся з труднощами в досягненні консенсусу щодо перспектив України через позицію Угорщини. Однак, незважаючи на початкові розбіжності, всі інші держави-члени ЄС підтвердили свою незмінну підтримку європейського курсу України, високо оцінивши хід реформ. Це свідчить про зміцнення єдності всередині Європейського Союзу щодо стратегічної важливості інтеграції України, відкриваючи шлях для подальших кроків у цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав умову, за якої Росія ніколи не нападе на НАТО.