Вночі Російська Федерація здійснила чергову масштабну повітряну атаку на територію України, застосувавши різноманітний арсенал озброєння. Під прицілом ворога опинилися ключові міста та регіони, зокрема Київщина, Запоріжжя, Старокостянтинів на Хмельниччині та Полтавщина. Ця комбінована атака включала ударні безпілотники типу “Шахед”, гіперзвукові ракети “Кинджал”, запущені з літаків МіГ-31К, та крилаті ракети, інформує Завтра.UA.

Географія ударів: від Києва до Запоріжжя

Вибухи, що пролунали в різних куточках країни, свідчать про широкий спектр цілей, обраних агресором.

Київ та Київщина: Мешканці столиці та області прокинулися від гучних вибухів. Сили протипоповітряної оборони (ППО) працювали інтенсивно, відбиваючи атаки дронів, що рухалися в напрямку Києва. Незважаючи на це, один із безпілотників був помічений на околицях столиці. Тривога в Києві тривала до 05:28.

Мешканці столиці та області прокинулися від гучних вибухів. Сили протипоповітряної оборони (ППО) працювали інтенсивно, відбиваючи атаки дронів, що рухалися в напрямку Києва. Незважаючи на це, один із безпілотників був помічений на околицях столиці. Тривога в Києві тривала до 05:28. Запоріжжя: Місто зазнало щонайменше шести ударів. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки спалахнули пожежі та пошкоджено нежитлові будівлі, включаючи споруди промислового підприємства та гаражного кооперативу. Місцеві сили ППО також активно відбивали атаки.

Місто зазнало щонайменше шести ударів. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки спалахнули пожежі та пошкоджено нежитлові будівлі, включаючи споруди промислового підприємства та гаражного кооперативу. Місцеві сили ППО також активно відбивали атаки. Старокостянтинів, Хмельниччина: Цей населений пункт був однією з основних цілей нічної атаки. Навіть після відбою основної загрози, вранці близько 07:24, Суспільне повідомило про повторні вибухи, що свідчить про продовження активності ворожих БПЛА в напрямку Старокостянтинова.

Цей населений пункт був однією з основних цілей нічної атаки. Навіть після відбою основної загрози, вранці близько 07:24, Суспільне повідомило про повторні вибухи, що свідчить про продовження активності ворожих БПЛА в напрямку Старокостянтинова. Полтавщина: У Полтавській області також працювала ППО. За інформацією голови ОВА Когута, зафіксовано падіння уламків у Кременчуцькому районі, що призвело до пошкоджень автомобілів та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Хроніка нічної атаки: моніторинг та дані Повітряних Сил

Протягом ночі медіаресурси, зокрема NV, ретельно відстежували наслідки російської атаки, а Повітряні сили ЗСУ оперативно інформували про рух ворожих цілей:

23:55: Повітряні сили повідомляли про нові групи БПЛА на Сумщині, що рухалися в напрямку Полтавщини та Чернігівської області.

Повітряні сили повідомляли про нові групи БПЛА на Сумщині, що рухалися в напрямку Полтавщини та Чернігівської області. 00:20: Фіксувалися ударні БПЛА в напрямку Києва, а також нові групи дронів на Миколаївщині та Сумщині.

Фіксувалися ударні БПЛА в напрямку Києва, а також нові групи дронів на Миколаївщині та Сумщині. 01:00 – 01:47: Надходили повідомлення про роботу ППО в Полтавській та Запорізькій областях.

Надходили повідомлення про роботу ППО в Полтавській та Запорізькій областях. 01:27: Чули вибухи на Хмельниччині.

Чули вибухи на Хмельниччині. 02:11: КОВА підтвердила роботу ППО на Київщині.

КОВА підтвердила роботу ППО на Київщині. 04:00: Вибухи чули в Києві.

Вибухи чули в Києві. 05:28: Відбій тривоги в Києві.

Відбій тривоги в Києві. 07:05: Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних дронів по всій країні.

Українські сили протиповітряної оборони перебували в повній готовності, відбиваючи ворожі атаки. Мешканцям постраждалих регіонів рекомендується дотримуватись правил безпеки та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та уточнення інформації щодо можливих постраждалих.

Раніше стало відомо, що ЄС підтримав вступ України.