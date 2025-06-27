П’ятниця, 27 червня, принесла Україні чергову хвилю російських атак. Цього разу під прицілом ворога опинилися Дніпропетровська та Сумська області, де пролунали численні вибухи на тлі балістичної загрози. Наслідки ударів виявилися трагічними: у місті Самар Дніпропетровської області зафіксовано пожежі, загиблих та поранених, інформує Завтра.UA.

Самар у вогні: трагічні наслідки балістичної атаки

Близько полудня місто Самар Дніпропетровської області зазнало серії потужних ракетних ударів. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, який оперативно інформував про події, внаслідок атаки спалахнули пожежі.

На жаль, наслідки виявилися смертоносними. Станом на 12:33, Лисак повідомив про чотирьох загиблих та 17 поранених мирних жителів. Точна кількість жертв на момент перших повідомлень не розголошувалася, але вже тоді було зрозуміло, що атака призвела до серйозних втрат. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі, що рухалися у напрямку міста, проте уникнути влучань не вдалося.

Вибухи на Сумщині: ворожі цілі над містом

Практично одночасно з атаками на Дніпропетровщину, вибухи пролунали і в Сумах. О 11:45 Суспільне повідомило про гучні звуки у місті, що підтвердило попередження Повітряних сил про швидкісні цілі, які прямували на Суми. Наразі інформація про руйнування чи постраждалих у Сумах уточнюється, але сам факт повторних ударів по містах свідчить про продовження ворожого терору.

Хроніка атаки: як розгорталися події

Ранок 27 червня розпочався з попереджень Повітряних сил про балістичну загрозу. О 11:05 місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи у Дніпрі, після чого начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що вибухи пролунали саме у місті Самар.

О 11:29 та 11:38 було чутно повторні вибухи у Дніпрі та Самарі відповідно. Це вказує на багаторазовий характер атаки, що посилило її руйнівну силу. Ближче до полудня, о 12:00, Повітряні сили повідомили про відбій балістичної загрози, проте наслідки вже були катастрофічними.

Цей ранковий удар став черговим епізодом широкомасштабної російської агресії, яка триває вже більше двох років. У ніч проти 27 червня Росія також масовано атакувала Україну “шахедами”, балістичними ракетами “Кинджал” та крилатими ракетами, цілями яких були Старокостянтинів на Хмельниччині, Київ та Київщина, Запоріжжя та Полтавщина. Українські міста продовжують жити під постійною загрозою російських ракетних ударів.