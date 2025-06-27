Російський парламент ухвалив рішення, що дозволяє особам без громадянства укладати військові контракти із збройними силами Росії. Це рішення відкриває новий канал поповнення військових підрозділів для продовження агресії проти України, повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Завтра.UA.

П’ять тисяч потенційних рекрутів вже на території РФ

За оцінками російських спецслужб, на території країни зараз знаходиться близько 5 тисяч апатридів. Ці люди зазвичай:

Виконують низькооплачувану роботу

Не мають родинних зв’язків у Росії

Є вразливими до тиску з боку влади

Саме ці обставини роблять їх легкою мішенню для військових вербувальників, які можуть використовувати як фінансові стимули, так і методи примусу.

Загроза для українців на окупованих територіях

Особливе занепокоєння викликає заява російських депутатів щодо статусу українців на тимчасово захоплених землях. Кремль розглядає тих мешканців окупованих територій, які не отримали російські паспорти, як “осіб без громадянства”.

Новий законодавчий акт може стати юридичним обґрунтуванням для примусового залучення українців до російської армії під виглядом “добровільного” контракту.

Кремль уникає повномасштабної мобілізації власного населення

Центр протидії дезінформації підкреслює, що попри значні втрати на фронті, російське керівництво продовжує шукати альтернативи загальній мобілізації російських громадян. Замість цього влада:

Розробляє “сірі схеми” поповнення військ

Залучає вразливі категорії населення

Використовує правові лакуни для примусу

Це свідчить про небажання Путіна ризикувати внутрішньою стабільністю через масове призивання росіян, водночас зберігаючи агресивну політику щодо України.

Нагадаємо, раніше стало відомо коли відбудеться третій раунд переговорів: Пєсков розставив крапки над “і”.