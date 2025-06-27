У спільній операції, спрямованій на викорінення корупції у військових формуваннях, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України (СБУ) повідомили про підозру командиру батальйону військової частини на Донеччині. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та організації незаконної схеми виплати “бойових” надбавок, що завдало державі збитків майже на 1 мільйон гривень, інформує Завтра.UA.

Схема розкрадання: “Бойові” для тиловиків

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців цього батальйону протягом трьох місяців систематично отримували додаткову грошову винагороду. Ці кошти призначалися нібито за виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій. Однак, як з’ясувалося, ці військовослужбовці фактично перебували в тилу, не виконуючи зазначених завдань.

Підробка документів та мільйонні збитки

Розслідування встановило, що командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві офіційні документи. Саме на підставі цих фальшивих паперів здійснювалося незаконне нарахування та виплата “бойових” винагород. Внаслідок цих шахрайських дій державному бюджету було завдано значних збитків на суму, що наближається до 1 мільйона гривень.

Звинувачення та можливе покарання

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: зловживання службовим становищем, внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають суворе покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, що підкреслює серйозність звинувачень та рішучість правоохоронних органів у боротьбі з корупцією в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексочільник ритуальної служби “заробив” 21 мільйон гривень на “мертвих душах”.