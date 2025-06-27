Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну схему розкрадання понад 15 мільйонів гривень в акціонерному товаристві “Укрзалізниця” під час публічних закупівель, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, у 2022 році організатор злочинної групи, використовуючи підконтрольних службових осіб філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця”, створив умови для перемоги заздалегідь узгоджених компаній у спрощених закупівлях фарб та лінолеуму. Як виявили детективи, у разі участі “неузгоджених” компаній або пропозиції занадто низької ціни, тендер просто скасовувався, що свідчить про системний характер махінацій.

Надалі, фактичні власники та представники цих товариств, діючи у змові з організатором групи, забезпечили укладення договорів з “Укрзалізницею” на постачання фарб та лінолеуму за значно завищеною вартістю. Внаслідок цих протиправних дій, у період з вересня 2022 року по квітень 2023 року, “Укрзалізниця” зазнала збитків на суму понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти, як стверджують правоохоронці, були привласнені учасниками схеми та використані на власний розсуд.

Наразі про підозру повідомлено п’ятьом особам, причетним до розкрадань. Серед них:

Організатор злочинної групи.

Два представники підприємств-постачальників.

Колишній заступник філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця”.

Менеджер – начальник відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії “ЦЗВ” АТ “Укрзалізниця”.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, щр посадовця ДІФКУ судитимуть за виплату зарплат “заочникам” на 2,2 млн грн.