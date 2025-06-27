Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО 25 червня припустив, що Росія може мати територіальні амбіції за межами України. Ця заява відповідає оцінкам Інституту вивчення війни (ISW) про те, що країна-агресор готується до конфлікту з НАТО та створює умови для виправдання майбутньої агресії, інформує Завтра.UA.

Територіальні амбіції Путіна: За межами України

Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналіста про можливі територіальні амбіції російського диктатора Володимира Путіна за межами України, 25 червня на полях саміту НАТО відповів “Можливо”. При цьому американський президент висловив упевненість, що Путін “хотів би завершити війну” в Україні. Однак ISW вже давно оцінює, що Росія готує свої збройні сили і суспільство до можливого конфлікту з НАТО після завершення війни в Україні. Це включає проведення військових реформ і поширення пропаганди, що свідчить про системну підготовку до подальшої агресії.

Риторика Кремля: Схожість з виправданням вторгнення в Україну

Кремль використовує ту саму риторику щодо держав НАТО, яку він застосовував проти України до повномасштабного вторгнення. Ця риторика включає міфи про захист російськомовних та брехливі концепції щодо земель Київської Русі, Російської імперії та СРСР, які Путін називає “історичною територією Росії”.

Москва активно створює інформаційні умови для виправдання потенційної агресії проти Молдови та країн Балтії. Для цього використовуються фейки про необхідність захисту своїх “співвітчизників за кордоном” та твердження, що ці країни є частиною “русского мира”. ISW підкреслює, що ті ж самі наративи Кремль використовував для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну, що є тривожним сигналом. Інститут вважає, що Путін продовжить переслідувати територіальні амбіції, якщо тільки не буде змушений переглянути свою теорію перемоги.

Відмова від мирних переговорів: Ознака подальших завоювань

Також аналітики ISW звернули увагу на заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який підтвердив небажання Росії рухатися вперед у мирних переговорах з Україною. Його слова узгоджуються з оцінками ISW про те, що Москва намагається затягнути переговорний процес і продовжити війну, щоб забезпечити додаткові територіальні надбання. Про це свідчать, зокрема, максималістські територіальні вимоги Кремля та небажання йти на компроміси, що є чіткими ознаками подальших агресивних намірів.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав умову, за якої Росія ніколи не нападе на НАТО.