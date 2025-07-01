Григорій Козловський про новий тренерський штаб «Руху» – Іван Федик знає наші цінності

Новий етап: Іван Федик — головний тренер «Руху»

23 червня футбольний клуб «Рух» офіційно розпочав підготовку до сезону 2025/26. Після літньої відпустки гравці повернулися на клубну базу, де на них чекав новий тренерський штаб на чолі з Іваном Федиком. Головного тренера та його команду представив засновник клубу Григорій Козловський.

Григорій Козловський: «Ми починаємо нову сторінку в історії клубу. Я вірю, що Іван Федик зможе вивести «Рух» на ще вищий рівень. Він знає наші цінності, нашу філософію і готовий реалізувати великі цілі».

Перше тренування на базі

Григорій Козловський зазначив, що одразу після представлення нового штабу, «жовто-чорні» провели перше тренування:

Першим етапом стала — активація у тренажерному залі,

Другим етапом — вихід на поле і виконання установок нового керманича.

Атмосфера на базі була зосередженою, але з оптимістичним настроєм — команда сповнена рішучості гідно виступити у новому сезоні.

Перший спаринг вже цього тижня

Уже в суботу, 28 червня, «Рух» проведе перший контрольний матч під керівництвом Івана Федика. Суперником стане команда «Агробізнес». Цей поєдинок стане важливим тестом для нової тренерської філософії.

«Рух» вступає у новий сезон з амбіціями, оновленим тренерським штабом та чіткою стратегією розвитку — як на полі, так і поза ним», – сказав Григорій Козловський.

Григорій Козловський про повернення Федика та амбітні цілі на сезон

Засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський висловив повну довіру новому головному тренеру Івану Федику, підкресливши його значний потенціал та набутий досвід.

«Іван Зінонович має надзвичайний потенціал і я щиро вірю, що йому вдасться якнайкраще проявити себе у якості головного тренера першої команди» – зазначив Козловський.

Головною філософією клубу залишається виховання власних гравців: Григорій Козловський бачить величезний потенціал у вихованцях 2007-2008 та 2009-2010 років народження, прогнозуючи їм світле майбутнє у першій команді та на футбольному ринку.

Клуб готовий наслідувати приклад європейських грандів, довіряючи молодим гравцям вже з 17-18 років.

Стратегічне партнерство з Onur Group

На початку червня «Рух» уклав нову дворічну угоду з генеральним партнером — Onur Group Ukraine. Це співробітництво вже стало запорукою стабільного розвитку клубу.

Григорій Козловський: «Це партнерство свідчить про вихід нашого клубу на новий, високий рівень. Onur Group — серйозна міжнародна компанія, яка ретельно обирає партнерів, тому для нас велика честь, що нас обрали».

Фокус на майбутнє: Академія як пріоритет

У своєму нещодавньому звіті Григорій Петровч Козловський акцентував увагу на розвитку Академії «Руху». Вона вже сьогодні входить до числа найкращих в Україні та Європі. Президент клубу також презентував проєкт нової Академії, яка стане флагманом клубної інфраструктури найближчих років. Очікуються значні інвестиції в спортивну інфраструктуру, навчання та виховання молодих талантів.

Григорий Козловский – о новом тренерском штабе «Руха»: Иван Федык знает наши ценности

Новый этап: Иван Федык – главный тренер «Руха»

23 июня футбольный клуб «Рух» официально начал подготовку к сезону 2025/26. После летнего отпуска игроки вернулись на клубную базу, где их ждал новый тренерский штаб во главе с Иваном Федыком. Главного тренера и его команду представил основатель клуба Григорий Козловский.

Григорий Козловский: «Мы начинаем новую страницу в истории клуба. Я верю, что Иван Федык сможет вывести «Рух» на еще более высокий уровень. Он знает наши ценности, нашу философию и готов реализовать большие цели».

Первая тренировка на базе

Григорий Козловский отметил, что сразу после представления нового штаба, «желто-черные» провели первую тренировку:

Первым этапом стала – активация в тренажерном зале,

Вторым этапом – выход на поле и выполнение установок нового руководителя.

Атмосфера на базе была сосредоточенной, но с оптимистическим настроем – команда полна решимости достойно выступить в новом сезоне.

Первый спарринг уже на этой неделе

Уже в субботу, 28 июня, «Рух» проведет первый контрольный матч под руководством Ивана Федыка. Соперником станет команда «Агробизнес». Этот поединок станет важным тестом для новой тренерской философии.

«Рух» вступает в новый сезон с амбициями, обновленным тренерским штабом и четкой стратегией развития – как на поле, так и вне его», – сказал Григорий Козловский.

Григорий Козловский о возвращении Федыка и амбициозных целях на сезон

Основатель футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский выразил полное доверие новому главному тренеру Ивану Федыку, подчеркнув его значительный потенциал и приобретенный опыт.

«Иван Зинонович имеет чрезвычайный потенциал и я искренне верю, что ему удастся лучше проявить себя в качестве главного тренера первой команды», – отметил Козловский.

Главной философией клуба остается воспитание собственных игроков: Григорий Козловский видит огромный потенциал в воспитанниках 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения, прогнозируя им светлое будущее в первой команде и на футбольном рынке.

Клуб готов последовать примеру европейских грандов, доверяя молодым игрокам уже с 17-18 лет.

Стратегическое партнерство с Onur Group

В начале июня «Рух» заключил новое двухлетнее соглашение с генеральным партнером – Onur Group Ukraine. Это сотрудничество уже стало залогом стабильного развития клуба.

Григорий Козловский: «Это партнерство свидетельствует о выходе нашего клуба на новый, высокий уровень. Onur Group – серьезная международная компания, которая тщательно выбирает партнеров, поэтому для нас большая честь, что нас выбрали».

Фокус на будущее: Академия как приоритет

В своем недавнем отчете Григорий Петровч Козловский акцентировал внимание на развитии Академии «Руха». Она уже сегодня входит в число лучших в Украине и Европе. Президент клуба также представил проект новой Академии, которая станет флагманом клубной инфраструктуры ближайших лет. Ожидаются значительные инвестиции в спортивную инфраструктуру, обучение и воспитание молодых талантов.