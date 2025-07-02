У мережі опублікований аудіозапис, на якому нібито голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк налагоджує “співпрацю” із депутатами облради від “Слуги народу”.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чоловік з голосом схожим на голос голови Чернівецької ОВА ипогрожує депутатам мобілізацією та спонукає голосувати “правильно”.

Сам запис і гнівний пост з цього приводу на своїй сторінці у Фейсбук опублікував ветеран російсько-української війни Вальтер Шеффер. До вашої уваги – повний текст його посту:

“Час ахуітєльних історій. Сказати, що я здивований? Та ніхера. Я й так знав, що вони покидьки.

У мережу злили аудіо, де голова Чернівецька обласна військова адміністрація Руслан Запаранюк , у стінах держустанови влаштовує містечковий переворот. Просто в лоб каже депутатам, як їм голосувати. І не просто просить. Шантажує.

– Не проголосуєш як я скажу, не відмажу від ТЦК.

– Не слухаєшся? Заберу бронь. З тебе і з твоїх знайомих.

– Буде по-моєму, або ніяк.

Сука. Ви там хто?! Начальник ОВА? Чи барига, який тупо торгує мобілізацією? Бо по факту, саме він відповідає за мобілізацію в області. І саме він її похєрив, поки фронт повзе ближче до наших домівок.

Дві сесії облради зірвано. Деякі питання, що стосуються армії, міста, області, допомоги військовим, нахрін похерено.

Дякуємо “Слугам народу”, “Народному контролю”, і особливо — ригівській мразоті за “За життя”. Ви там молодці. Працюєте проти своїх мешканців злагоджено. В цей самий момент на фронті гинуть кращі. В цей момент ворог потихеньку просувається.

А тут сидять клоуни, і вирішують, кому жити, а кому на передову.

Кого “прикриємо”, а кого “зіллємо”. Кому дати бронь, а хто нехай пиздує.

Ви серйозно?!

Де поліція? Де СБУ? Де прокуратура?

Чому голова ОВА досі сидить у кабінеті, а не на допиті?

Чому людина, яка має займатись обороною, збирає біля себе молодих здорових бичків, бронює їх і шантажує тих, хто не згоден?

Це вже не про мораль. Це злочин. Це перевищення повноважень, зловживання владою і саботаж мобілізації.

Це плювок в обличчя кожному, хто зараз тримає небо.

Це не гра. Це удар у спину державі, області, військовим, людям.

Звертаюсь до: Служба безпеки України, Офіс Президента України, Національна поліція України, Офіс Генерального прокурора. Розберіться. Кому і за що видаються броні. Хто кого “прикриває”.

І чому цей тип досі вирішує долю Чернівецької області. Бо поки вся країна воює, в Чернівцях якісь тимчасові люди рвуть владу, граються в міні-наглядачів і думають, що їм усе зійде.

Ви не влада. Ви випадкові. Тимчасові. А ми залишимось.

І будемо вас, мразей, пам’ятати поіменно.

Запис за посиланням:

https://www.facebook.com/sheffervalter/videos/1273639877676852

Згодом Вальтер Шеффер в доповнення публікував новий пост, в якому написав наступне:

Чернівецький обласний ТЦК та СП Сухопутні війська ЗС України питання до вас.

На аудіозапису чітко чути, як очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк каже іншому чоловіку, (скоріш за все людина з його команди): «…тебе Вижницькі трогають?» «Я казав щоб тебе не трогали», «Прийди до мене, скажи що у тебе проблеми., я їм скажу і вони тебе трогати не будуть…», тощо…

Вибачте, але хто кому тут дає команди? У нас що, вже ОВА вирішує, кого мобілізувати, а кого “не чіпати”?

ТЦК, буде службове розслідування по факту стороннього втручання? Сухопутні війска ЗС України, це взагалі вважається нормальним у вашій системі координат?

Ще питання.

Ви ще маєте честь і гідність, чи вже будь-яка місцева “шишка” може вирішувати, кого мобілізувати, а кого ні?

Буде службове розслідування за втручання цивільної особи у вашу роботу? Чи чекаємо, поки вам буде давати команди ще й продавець шаурми?

Якщо промовчите, виглядає так, ніби командування вже не у вас.

https://www.facebook.com/sheffervalter/videos/1163090899198759

Головні коментарі під дописом Вальтера Шеффера:

