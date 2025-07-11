Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило масштабну корупційну схему, організовану заступником командира однієї з військових частин Чернігівської області. Посадовця підозрюють у завданні державі збитків на майже 25 мільйонів гривень під час закупівлі деревини за завищеними цінами, інформує Завтра.UA.

Фейкові відстані та мільйонні переплати

За даними ДБР, військовий посадовець свідомо обрав для закупівлі лісоматеріалів приватну київську фірму, ігноруючи при цьому вигідніші пропозиції, зокрема від державних підприємств. Схема полягала у значному завищенні вартості доставки.

У документах зазначалося, що деревина нібито мала бути доставлена у зону бойових дій на відстань близько 800 кілометрів. Однак, як встановило слідство, фактично лісоматеріали постачалися до Чернігівської області з того ж регіону, а також із Сумщини та Київщини. Ця фіктивна “логістика” дозволила значно завищити вартість транспортування, спричинивши мільйонні переплати з державного бюджету.

Хабар як імовірний мотив

Попередні дані свідчать про те, що заступник командира міг отримати неправомірну вигоду за укладання договору саме з цією приватною компанією. Це підкреслює глибоко вкорінений корупційний мотив у цій схемі, де особиста нажива ставиться вище за інтереси держави та обороноздатності країни.

Наслідки та подальше розслідування

Згідно з висновком судової економічної експертизи, загальна сума завданих державі збитків сягає майже 25 мільйонів гривень. ДБР повідомило посадовцю про підозру. Триває досудове розслідування, під час якого буде встановлено всі обставини злочину та причетність інших осіб.

Цей випадок вкотре підкреслює важливість системної боротьби з корупцією у всіх ешелонах влади, особливо у сфері оборони, де кожен викрадений мільйон гривень безпосередньо впливає на забезпечення потреб Збройних Сил України.

Раніше стало відомо, що командир батальйону на Донеччині наживався на “бойових” виплатах, привласнивши майже мільйон гривень.