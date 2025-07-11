Державне бюро розслідувань (ДБР) зробило рішучий крок у боротьбі з корупцією, завершивши розслідування щодо ключового спільника львівського бізнесмена, який організував схему постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на колосальну суму понад 1,16 мільярда гривень, інформує Завтра.UA. Ця резонансна справа, що завдала величезних збитків державі у критичний період війни, переходить на новий етап: обвинувальний акт вже скеровано до суду, що наближає фігуранта до невідворотної відповідальності.

Деталі масштабної корупційної схеми

У центрі розслідування перебуває львівський бізнесмен, який, за даними слідства, курував схему постачання неякісного одягу та білизни для Збройних Сил України. До цієї оборудки він залучив свого сина та інших довірених осіб, включаючи свого близького друга дитинства та кума, обвинувальний акт щодо якого тепер передано до суду.

У 2023 році підконтрольні бізнесмену компанії виграли 23 тендери на постачання військового одягу Міністерству оборони на загальну суму понад 1,16 млрд грн. Однак, замість якісного спорядження, військовослужбовці отримували продукцію, яка не відповідала заявленим стандартам.

Спільник переховується за кордоном

Справа щодо ключового спільника була виділена в окреме провадження через те, що він переховується за кордоном. За інформацією слідчих, фігурант перебуває у столиці Австрії – Відні. У лютому 2024 року суд заочно заарештував підозрюваного, а наразі він оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол. Це свідчить про серйозність звинувачень та прагнення правоохоронців притягнути до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Попередні етапи розслідування та підозри

Нагадаємо, ДБР порушило кримінальне провадження за фактом цих оборудок наприкінці 2023 року. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали самого львівського бізнесмена, коли він пропонував $500 тисяч хабара одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар призначався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування.

17 січня 2024 року бізнесмену та членам злочинної організації було оголошено про підозру. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Ця справа завдала державному бюджету збитків на мільярд гривень.

15 січня 2025 року обвинувальний акт щодо основної справи, в якій фігурує львівський бізнесмен, було скеровано до суду. Передача до суду справи щодо його спільника є логічним продовженням розслідування, що дозволить притягнути до відповідальності всіх причетних до корупційних діянь, які підривають обороноздатність країни.

Нагадаэмо, раніше стало відомо, що заступник командира військової частини на Чернігівщині обікрав державу на 25 млн грн.