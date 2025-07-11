Генеральний прокурор за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України (СБУ) повідомив чинному народному депутату України про нову підозру, інформує Завтра.UA. За даними джерел, йдеться про Євгенія Шевченка. Його інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Ця підозра стала доповненням до вже наявних обвинувачень, посилюючи правові наслідки для нардепа.

Схеми з білоруськими добривами та хибні обіцянки

У ході розслідування з’ясувалося, що народний депутат, користуючись своїми особистими політичними та економічними зв’язками в Білорусі, які він активно демонстрував, зокрема й через зустрічі з представниками бізнесу, політики та навіть із самопроголошеним президентом країни, організовував схеми з постачання білоруських мінеральних добрив в Україну.

Повідомляється, що українське підприємство сплатило кошти за міндобрива, проте білоруська сторона затягувала виконання зобов’язань. Скориставшись цією ситуацією, нардеп Шевченко почав переконувати підприємців у відсутності необхідних дозволів на перевезення вантажу, хоча достеменно знав про їх наявність. Під виглядом «вирішення» вигаданої проблеми він вимагав укласти договір про надання консультаційних послуг із підконтрольним йому суб’єктом господарювання. Загальна сума цього договору склала 14,5 мільйона гривень. Депутат наполягав, що без такого договору мінеральні добрива не будуть поставлені. Українське підприємство, опинившись у безвихідному становищі та прагнучи отримати вже оплачену продукцію, було змушене погодитися на його умови та здійснити додаткову оплату.

Придбання елітних авто на “зароблені” кошти

Отримані внаслідок шахрайських дій 14,5 мільйона гривень, за даними слідства, депутат використав для придбання трьох автомобілів преміумкласу: «Porsche Macan», «BMW X5M» (2021 року випуску) та «Mercedes-Benz AMG» (2022 року випуску). Ці автомобілі були оформлені на підконтрольних осіб. Задекларована сумарна митна вартість цих транспортних засобів перевищує 250 тисяч євро.

Правові наслідки та триваюче розслідування

Таким чином, народному депутату України додатково повідомлено нову підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Слідчі дії тривають. В рамках розслідування даного епізоду проходять обшуки у колишнього міністра інфраструктури, який, можливо, міг сприяти народному депутату в реалізації його шахрайських дій. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Ця справа підкреслює активну боротьбу правоохоронних органів України з корупцією на високому рівні та наголошує на відповідальності народних обранців перед законом.

Нагадаємо, раніше ексзаступнику Голови Вищого господарського суду України інкримінували 97 млн грн незаконного збагачення та сприяння агресору.