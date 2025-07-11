На тлі посилення напруженості у Східній Європі, що підживлюється затяжною війною в Україні, яка триває вже понад три роки, Велика Британія та Франція зробили рішучий крок, спрямований на посилення європейського стримування. Після візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Лондона цього тижня було оголошено про створення спільного франко-британського ядерного альянсу. Цей крок розглядається як пряме послання Кремлю та відповідь на постійні ядерні погрози з боку Росії, інформує Завтра.UA.

Новий ядерний пакт: психологічний удар по Кремлю

Відставний полковник британської армії Хеміш де Бреттон-Гордон у коментарі виданню The Telegraph підкреслив значення цієї заяви. “Хоча ми давно припускали, що французи будуть з нами, щоб стримати будь-яку ядерну агресію, це було далеко не певним”, – зазначив він. За словами полковника, в сучасному надзвичайно напруженому світі сприйняття та психологія мають такий самий вплив, як і фізичні військові можливості. Ця новина матиме значно більший резонанс у Кремлі, ніж обіцяні поставки звичайних озброєнь, які будуть готові лише через роки.

Посилення ядерного потенціалу Великої Британії

Це вже друга важлива заява щодо ядерної оборони Європи за останні тижні. В результаті Стратегічного огляду оборони Міністерство оборони Великої Британії оголосило про закупівлю американських винищувачів-невидимок F-35A, здатних нести ядерну зброю. Ці літаки призначені для транспортування американських тактичних ядерних гравітаційних бомб B61.

Ефективність ядерного стримування залежить від паритету та рівноваги, і останні коментарі президента США щодо Європи, можливо, похитнули цю позицію. Існує побоювання, що це могло дати Кремлю зрозуміти, що США не відреагують, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні чи навіть у Європі.

Загроза тактичної ядерної зброї та відповідь Європи

Постійні ядерні погрози Путіна та його оточення з початку повномасштабної війни в Україні свідчать про те, що вони детально розглядають такий сценарій. Зважаючи на те, що “три дні” перетворилися на “три з гаком роки”, в Москві можуть вважати, що швидке знищення України за допомогою тактичної ядерної зброї можливе без значної міжнародної реакції.

З одного боку, це має сенс. Малоймовірно, що Велика Британія відповіла б запуском ракети “Трайдент”, яка в сто разів потужніша за російську тактичну ядерну зброю, у такій ситуації. Проте, за словами де Бреттон-Гордона, “знадобиться якась відповідь, не пов’язана з розв’язанням Армагеддону, – і саме така відповідь стає все більш правдоподібною”.

Хоча F-35A та B61, ймовірно, не будуть введені в дію до кінця десятиліття, нова ядерна угода між Францією та Великою Британією змінює розрахунки. Путіну тепер доведеться припустити, що французька тактична ядерна зброя буде спрямована проти його армії вторгнення, якщо він застосує свою власну зброю проти України. “Ця ймовірність вселить у нього страх, оскільки це не просто армія вторгнення, це фактично вся російська армія та основа його влади”, – підкреслює полковник.

Спільна розробка технологій та боєголовок

Важливим елементом нового альянсу є угода про спільну роботу над технологіями та боєголовками. Це може означати, що в майбутньому Велика Британія не буде пов’язана контролем США над своїм тактичним ядерним варіантом, як це відбувається у випадку з B61.

Європа прагне сильного військового лідерства у протистоянні з черговим тираном, і ядерна зброя є найвищим проявом військової сили. Намір, продемонстрований цією угодою, а також загальна згода більшості європейців витрачати 5% ВВП на оборону, є переконливим психологічним і фізичним посланням Путіну. “Це його мова, яку ми занадто довго вивчали чи, радше, запам’ятовували”, – зазначив де Бреттон-Гордон.

Пріоритети безпеки на тлі інших проблем

Незважаючи на те, що головні новини цього тижня можуть бути зосереджені на питаннях човнів та мігрантів, а не на бомбах та кулях, експерти наголошують на важливості оборонних аспектів. “Якщо ми помилимося у своєму захисті, човни з мігрантами, повні іммігрантів, які перетинають протоку, будуть найменшою з наших проблем”, – попереджає полковник.

Це усвідомлення того, що Путін поважає лише силу та безжально використовує слабкість, є ключовим. Якщо президент США також знайде свою стійкість і не втратить її, є шанс уникнути ширшої війни в Європі та досягти справедливого миру для України.

Нагадаємо, раніше Кремль відреагував на заяви Макрона про можливе розміщення військ в Україні.